Надеется открыть успешную юридическую фирму: Ким Кардашьян после шести лет обучения получила диплом юриста

Звезда реалити-шоу, модель и светская львица Ким Кардашьян отпраздновала завершение шестилетнего обучения на юриста. Церемонию вручения диплома для нее организовала ее семья и друзья. Отныне Ким стала на шаг ближе к своей мечте - заниматься адвокатской практикой в Калифорнии. Об этом пишет УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

Ким Кардашьян официально завершила свой путь к получению юридического образования, который длился шесть лет. Церемония вручения диплома, организованная родными и друзьями, стала для звезды полной неожиданностью.

Сообщается, что Ким пригласили на "обычный семейный бранч", а затем ее близкие удивили ее.

"Они все взволнованы и гордятся ею и хотели сделать ей сюрприз, чтобы отпраздновать это достижение. Ее наставники-юристы также делают ей сюрпризы, и она понятия не имеет, что они там будут", - сказал инсайдер.

"Вы все прошли это путешествие со мной", - обратилась Кардашьян к гостям во время закрытой церемонии, которую она впоследствии выложила в Instagram.

По словам наставников Ким, она начала обучение с энтузиазмом.

"Шесть лет назад Ким Кардашьян пришла на эту программу только с горячим желанием бороться за справедливость. Никаких лекций с юридического факультета, никаких коротких путей, только решимость", - подчеркнул один из преподавателей.

Как отмечает издание, звезда потратила на обучение 5184 часа, сочетая это с воспитанием четырех детей, управлением бизнесом и съемками в шоу.

"18 часов в неделю, 48 недель в год в течение шести лет подряд", - подчеркнула сама Кардашьян.

На церемонии вручения диплома не обошлось без эмоций: Ким обнимала своих наставников, демонстрировала диплом на камеру и любовалась, как ее дети подражают ее стилю - сын Псалм был одет в коричневый костюм и галстук, похожие на те, что носил его покойный дедушка, адвокат Роберт Кардашьян-старший. А дочь Чикаго была одета в деловой костюм, вдохновленный маминым образом из Гарварда.

Дополнение

Кардашьян начала свой путь к получению юридического образования в 2019 году. Она сама призналась, что трижды провалила вступительный экзамен, прежде чем сдать его в 2021-м. Теперь, после успешной сдачи экзамена по профессиональной ответственности, она имеет возможность готовиться к финальному шагу - экзамену на адвокатскую лицензию в Калифорнии.

"Надеюсь однажды открыть успешную юридическую фирму", - поделилась своими амбициями Ким в интервью Vogue Hong Kong.

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