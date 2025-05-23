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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 28629 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

Київ • УНН

 • 4946 перегляди

Вранці 23 травня російські безпілотники атакували Київську область. Сили ППО працюють, місцева влада закликає залишатися в укриттях до закінчення тривоги.

На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках

Вранці 23 травня російські безпілотники атакували Київську область. Місцева влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адіміністрації (КОВА).

Деталі

У п'ятницю, 23 травня, о 05:17 в ОВА Київської області повідомили про роботу ППО на тлі загрози ворожих дронів.

Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО

- йдеться у дописі.

В КОВА закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

В Україні зросла кількість жертв і постраждалих через російські атаки - звіт 23.05.25, 00:00 • 1844 перегляди

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