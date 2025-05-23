На Київщині ППО працює по ворожих безпілотниках
Київ • УНН
Вранці 23 травня російські безпілотники атакували Київську область. Сили ППО працюють, місцева влада закликає залишатися в укриттях до закінчення тривоги.
Вранці 23 травня російські безпілотники атакували Київську область. Місцева влада повідомила про роботу сил протиповітряної оборони. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адіміністрації (КОВА).
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У п'ятницю, 23 травня, о 05:17 в ОВА Київської області повідомили про роботу ППО на тлі загрози ворожих дронів.
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В КОВА закликали не нехтувати правилами безпеки та залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
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