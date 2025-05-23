В Україні зросла кількість жертв і постраждалих через російські атаки - звіт
Київ • УНН
У 2025 році кількість загиблих і поранених цивільних внаслідок російських атак в Україні перевищила показники 2024 року. HRW закликає тиснути на росію для припинення атак.
Із січня 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних внаслідок російських атак в Україні перевищила показники за аналогічний період 2024 року. Про це інформує УНН із посланням на звіт Human Rights Watch (HRW).
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Організація закликає міжнародну спільноту, зокрема адміністрацію США, чинити тиск на Росію для припинення навмисних, невибіркових і непропорційних атак на цивільне населення та інфраструктуру.
Внаслідок російських обстрілів гине та отримує поранення більше цивільних осіб, у тому числі жінок і дітей, ніж раніше, навіть незважаючи на те, що світові лідери-учасники перемовин висловлюють жах з приводу зростаючих жертв
Human Rights Watch дослідило чотири російських атаки по Україні за період з 1 лютого по 4 квітня 2025 року, внаслідок чого загинуло щонайменше 47 цивільних осіб, і ще понад 180 дістали поранень. Зокрема, 1 лютого в Полтаві ракета зруйнувала житловий будинок, вбивши 15 людей; 4 лютого в Ізюмі загинуло 6 людей; 5 березня в Кривому Розі — 6 загиблих; 13 квітня в Сумах — щонайменше 35 загиблих, йдеться у звіті.
"Російські збройні сили не спромоглися відрізнити цивільні об'єкти від військових або уникнути надмірних жертв серед цивільного населення, яких можна було б очікувати внаслідок цих обстрілів, порівняно з будь-якою ймовірною військовою перевагою", - йдеться у звіті.
Зазначається, що ці атаки порушують міжнародне гуманітарне право і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Організація закликає до негайного припинення нападів на цивільних та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо
За даними УВКПЛ, з лютого 2022 по грудень 2024 загинуло 12456 мирних жителів, включаючи 669 дітей. У 2024 році також зафіксовано пошкодження понад 580 освітніх та медичних закладів.
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