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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 25410 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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В Україні зросла кількість жертв і постраждалих через російські атаки - звіт

Київ • УНН

 • 830 перегляди

У 2025 році кількість загиблих і поранених цивільних внаслідок російських атак в Україні перевищила показники 2024 року. HRW закликає тиснути на росію для припинення атак.

В Україні зросла кількість жертв і постраждалих через російські атаки - звіт

Із січня 2025 року кількість загиблих і поранених цивільних внаслідок російських атак в Україні перевищила показники за аналогічний період 2024 року. Про це інформує УНН із посланням на звіт Human Rights Watch (HRW).

Деталі

Організація закликає міжнародну спільноту, зокрема адміністрацію США, чинити тиск на Росію для припинення навмисних, невибіркових і непропорційних атак на цивільне населення та інфраструктуру.

Внаслідок російських обстрілів гине та отримує поранення більше цивільних осіб, у тому числі жінок і дітей, ніж раніше, навіть незважаючи на те, що світові лідери-учасники перемовин висловлюють жах з приводу зростаючих жертв

- зазначила Белкіс Віллє, асоційована директорка відділу криз і конфліктів Human Rights Watch.

Human Rights Watch дослідило чотири російських атаки по Україні за період з 1 лютого по 4 квітня 2025 року, внаслідок чого загинуло щонайменше 47 цивільних осіб, і ще понад 180 дістали поранень. Зокрема, 1 лютого в Полтаві ракета зруйнувала житловий будинок, вбивши 15 людей; 4 лютого в Ізюмі загинуло 6 людей; 5 березня в Кривому Розі — 6 загиблих; 13 квітня в Сумах — щонайменше 35 загиблих, йдеться у звіті.

"Російські збройні сили не спромоглися відрізнити цивільні об'єкти від військових або уникнути надмірних жертв серед цивільного населення, яких можна було б очікувати внаслідок цих обстрілів, порівняно з будь-якою ймовірною військовою перевагою", - йдеться у звіті.

Зазначається, що ці атаки порушують міжнародне гуманітарне право і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Організація закликає до негайного припинення нападів на цивільних та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо

За даними УВКПЛ, з лютого 2022 по грудень 2024 загинуло 12456 мирних жителів, включаючи 669 дітей. У 2024 році також зафіксовано пошкодження понад 580 освітніх та медичних закладів.

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