В Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за российских атак - отчет

С января 2025 года количество погибших и раненых гражданских в результате российских атак в Украине превысило показатели за аналогичный период 2024 года. Об этом информирует УНН со ссылкой на отчет Human Rights Watch (HRW).

Детали

Организация призывает международное сообщество, в частности администрацию США, оказывать давление на Россию для прекращения умышленных, неизбирательных и непропорциональных атак на гражданское население и инфраструктуру.

В результате российских обстрелов гибнет и получает ранения больше гражданских лиц, в том числе женщин и детей, чем раньше, даже несмотря на то, что мировые лидеры-участники переговоров выражают ужас по поводу растущих жертв - отметила Белкис Вилле, ассоциированная директор отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch.

Human Rights Watch исследовало четыре российских атаки по Украине за период с 1 февраля по 4 апреля 2025 года, в результате чего погибло не менее 47 гражданских лиц, и еще более 180 получили ранения. В частности, 1 февраля в Полтаве ракета разрушила жилой дом, убив 15 человек; 4 февраля в Изюме погибло 6 человек; 5 марта в Кривом Роге — 6 погибших; 13 апреля в Сумах — не менее 35 погибших, говорится в отчете.

"Российские вооруженные силы не смогли отличить гражданские объекты от военных или избежать чрезмерных жертв среди гражданского населения, которых можно было бы ожидать в результате этих обстрелов, по сравнению с любой вероятной военной преимуществом", - говорится в отчете.

Отмечается, что эти атаки нарушают международное гуманитарное право и могут квалифицироваться как военные преступления. Организация призывает к немедленному прекращению нападений на гражданских и привлечению виновных к ответственности.

Напомним

По данным УВКПЧ, с февраля 2022 по декабрь 2024 погибло 12456 мирных жителей, включая 669 детей. В 2024 году также зафиксировано повреждение более 580 образовательных и медицинских учреждений.

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