ООН: кількість жертв війни серед цивільних в Україні зросла на 30% у 2024 році

Кількість цивільних жертв війни в Україні у 2024 році зросла на 30% у порівнянні з попереднім роком, повідомила заступниця Генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила на засіданні Ради Безпеки ООН, пише УНН.

Народ України пережив три роки руйнувань, спричинених повномасштабним вторгненням росії до їхньої країни у лютому 2022 року. (...) Найтривожнішим є те, що в 2024 році ми стали свідками тривожного зростання кількості жертв серед цивільного населення. За даними Управління Верховного комісара з прав людини (УВКПЛ), минулого року загальна кількість убитих та поранених цивільних осіб була на 30 відсотків більшою, ніж роком раніше. Зростання кількості жертв серед дітей викликає особливе занепокоєння. За перші три квартали 2024 року було вбито чи поранено більше дітей, ніж за весь 2023 рік. За даними УВКПЛ, у період з лютого 2022 року до 31 грудня 2024 року було вбито не менше 12 456 мирних жителів, у тому числі 669 дітей. За даними УВКПЛ, 28 382 мирних жителів, у тому числі 1833 дитини, отримали поранення. Фактичні цифри, ймовірно, значно вищі - сказала Дікарло.

З її слів, кількість підтверджених атак на школи та лікарні також зросла у 2024 році: протягом дев'яти місяців було пошкоджено або зруйновано понад 580 освітніх та медичних закладів.

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