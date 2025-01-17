Україна хоче миру, але не "за будь-яку ціну" - Кислиця в Радбезі ООН

Україна прагне миру, але не за будь-яку ціну, а "через силу", оскільки це єдиний ефективний спосіб зупинити агресора й закінчити війну. Про це повідомляє українське представництво в Організації, пише УНН.

Україна, як ніхто інший, хоче миру, але ми не приймемо поняття "мир за будь-яку ціну", оскільки він взагалі не принесе реального і довготривалого миру, - йдеться в заяві українського дипломата на засіданні Радбезу ООН 16 січня, темою якого стало "Підтримання миру та безпеки України".

Кислиця додав, що це лише "спонукає агресора продовжувати порушувати міжнародне право, і не тільки в Україні".

Він зауважив, що геополітичні амбіції РФ виходять далеко за межі України.

Для тих, хто, можливо, забув ультиматуми, які Росія видала перед вторгненням, нагадаю їх основну вимогу: "НАТО має повернутися до своїх кордонів 1997 року, - сказав постпред України при ООН.

Кислиця додав, що про це варто пам'ятати, зокрема, громадянам тих держав, які долучилися до Північноатлантичного альянсу у період після вищевказаної дати.

Він також наголосив, що якщо ми хочемо жити в безпечному світі, міжнародна спільнота не повинна шкодувати зусиль, щоб протидіяти агресивній імперіалістичній політиці РФ.

Реалізація поняття "мир через силу" є єдиним ефективним інструментом зупинення агресора та забезпечення всебічного, справедливого та тривалого миру відповідно до принципів Статуту ООН - акцентував Кислиця.

За словами постпреда України, дипломатичний шлях до такого миру лежить через реалізацію "Формули миру", інспірованої президентом Володимиром Зеленським.

Ми також готові розглянути мирні ідеї інших держав, які враховують необхідність відновлення територіальної цілісності України, не прирівнюють жертву до агресора, і базуються на принципі "нічого про Україну без України". Вони можуть обговорюватися у форматах, які пропонує "Формула миру, - сказав Кислиця.

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