Украина хочет мира, но не «любой ценой» - Кислица в Совбезе ООН
Киев • УНН
Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не примет "мир любой ценой". По его словам, только "мир через силу" и реализация "Формулы мира" смогут остановить агрессора.
Украина стремится к миру, но не любой ценой, а «через силу», поскольку это единственный эффективный способ остановить агрессора и закончить войну. Об этом сообщает украинское представительство в Организации, пишет УНН.
Украина, как никто другой, хочет мира, но мы не примем понятие «мир любой ценой», поскольку он вообще не принесет реального и долговременного мира,
Кислица добавил, что это лишь «побуждает агрессора продолжать нарушать международное право, и не только в Украине».
Он отметил, что геополитические амбиции РФ выходят далеко за пределы Украины.
Для тех, кто, возможно, забыл ультиматумы, которые Россия выдала перед вторжением, напомню их основное требование: «НАТО должно вернуться к своим границам 1997 года,
Кислица добавил, что об этом стоит помнить, в частности, гражданам тех государств, которые присоединились к Североатлантическому альянсу в период после вышеуказанной даты.
Он также подчеркнул, что если мы хотим жить в безопасном мире, международное сообщество не должно жалеть усилий, чтобы противодействовать агрессивной империалистической политике РФ.
Реализация понятия «мир через силу» является единственным эффективным инструментом остановки агрессора и обеспечения всестороннего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами Устава ООН
По словам постпреда Украины, дипломатический путь к такому миру лежит через реализацию «Формулы мира», инспирированной президентом Владимиром Зеленским.
Мы также готовы рассмотреть мирные идеи других государств, которые учитывают необходимость восстановления территориальной целостности Украины, не приравнивают жертву к агрессору, и базируются на принципе «ничего об Украине без Украины». Они могут обсуждаться в форматах, которые предлагает «Формула мира,
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