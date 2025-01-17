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Украина хочет мира, но не «любой ценой» - Кислица в Совбезе ООН

Украина хочет мира, но не «любой ценой» - Кислица в Совбезе ООН

Киев  •  УНН

 • 3558 просмотра

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Постпред Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Украина не примет "мир любой ценой". По его словам, только "мир через силу" и реализация "Формулы мира" смогут остановить агрессора.

Украина стремится к миру, но не любой ценой, а «через силу», поскольку это единственный эффективный способ остановить агрессора и закончить войну. Об этом сообщает украинское представительство в Организации, пишет УНН.

Украина, как никто другой, хочет мира, но мы не примем понятие «мир любой ценой», поскольку он вообще не принесет реального и долговременного мира,

- говорится в заявлении украинского дипломата на заседании Совбеза ООН 16 января, темой которого стало «Поддержание мира и безопасности Украины».

Кислица добавил, что это лишь «побуждает агрессора продолжать нарушать международное право, и не только в Украине».

Он отметил, что геополитические амбиции РФ выходят далеко за пределы Украины.

Для тех, кто, возможно, забыл ультиматумы, которые Россия выдала перед вторжением, напомню их основное требование: «НАТО должно вернуться к своим границам 1997 года,

- сказал постпред Украины при ООН.

Кислица добавил, что об этом стоит помнить, в частности, гражданам тех государств, которые присоединились к Североатлантическому альянсу в период после вышеуказанной даты.

Он также подчеркнул, что если мы хотим жить в безопасном мире, международное сообщество не должно жалеть усилий, чтобы противодействовать агрессивной империалистической политике РФ.

Реализация понятия «мир через силу» является единственным эффективным инструментом остановки агрессора и обеспечения всестороннего, справедливого и длительного мира в соответствии с принципами Устава ООН

- акцентировал Кислица.

По словам постпреда Украины, дипломатический путь к такому миру лежит через реализацию «Формулы мира», инспирированной президентом Владимиром Зеленским.

Мы также готовы рассмотреть мирные идеи других государств, которые учитывают необходимость восстановления территориальной целостности Украины, не приравнивают жертву к агрессору, и базируются на принципе «ничего об Украине без Украины». Они могут обсуждаться в форматах, которые предлагает «Формула мира,

- сказал Кислица.

Комиссар ООН: более 60% украинских беженцев готовы вернуться домой, когда будет безопасно16.01.25, 15:30 • 20357 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
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