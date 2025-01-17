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ООН: количество жертв войны среди гражданских в Украине выросло на 30% в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 3137 просмотра

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По данным УВКПЧ, с февраля 2022 по декабрь 2024 года погибло 12456 мирных жителей, включая 669 детей. В 2024 году также зафиксировано повреждение более 580 образовательных и медицинских учреждений.

Количество гражданских жертв войны в Украине в 2024 году выросло на 30% по сравнению с предыдущим годом, сообщила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло заявила на заседании Совета Безопасности ООН, пишет УНН.

Народ Украины пережил три года разрушений, вызванных полномасштабным вторжением россии в их страну в феврале 2022 года. (...) Самым тревожным является то, что в 2024 году мы стали свидетелями тревожного роста количества жертв среди гражданского населения. По данным Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ), в прошлом году общее количество убитых и раненых гражданских лиц было на 30 процентов больше, чем годом ранее. Рост количества жертв среди детей вызывает особое беспокойство. За первые три квартала 2024 года было убито или ранено больше детей, чем за весь 2023 год. По данным УВКПЧ, в период с февраля 2022 года по 31 декабря 2024 года было убито не менее 12 456 мирных жителей, в том числе 669 детей. По данным УВКПЧ, 28 382 мирных жителей, в том числе 1833 ребенка, получили ранения. Фактические цифры, вероятно, значительно выше

- сказала Дикарло.

По ее словам, количество подтвержденных атак на школы и больницы также возросло в 2024 году: в течение девяти месяцев было повреждено или разрушено более 580 образовательных и медицинских учреждений.

Украина хочет мира, но не «любой ценой» - Кислица в Совбезе ООН17.01.25, 04:01 • 21677 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
sovet-bezopasnosti-organizatsii-obedinennikh-natsiiСовет Безопасности Организации Объединенных Наций

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