В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

Утром 23 мая российские беспилотники атаковали Киевскую область. Местные власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

Детали

В пятницу, 23 мая, в 05:17 в ОВА Киевской области сообщили о работе ПВО на фоне угрозы вражеских дронов.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО - говорится в сообщении.

В КОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

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