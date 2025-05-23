В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам
Киев • УНН
Утром 23 мая российские беспилотники атаковали Киевскую область. Силы ПВО работают, местные власти призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
Утром 23 мая российские беспилотники атаковали Киевскую область. Местные власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).
Детали
В пятницу, 23 мая, в 05:17 в ОВА Киевской области сообщили о работе ПВО на фоне угрозы вражеских дронов.
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В КОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
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