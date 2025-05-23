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Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
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В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

Киев • УНН

 • 1950 просмотра

Утром 23 мая российские беспилотники атаковали Киевскую область. Силы ПВО работают, местные власти призывают оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

В Киевской области ПВО работает по вражеским беспилотникам

Утром 23 мая российские беспилотники атаковали Киевскую область. Местные власти сообщили о работе сил противовоздушной обороны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации (КОВА).

Детали

В пятницу, 23 мая, в 05:17 в ОВА Киевской области сообщили о работе ПВО на фоне угрозы вражеских дронов.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО

- говорится в сообщении.

В КОВА призвали не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В Украине возросло количество жертв и пострадавших из-за российских атак - отчет23.05.25, 00:00 • 1592 просмотра

Вита Зеленецкая

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