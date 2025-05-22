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Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

Київ • УНН

 • 6850 перегляди

Актор Аарон Тейлор-Джонсон, якого вважають одним із претендентів на роль Джеймса Бонда, став амбасадором годинникового бренду Omega, що традиційно асоціюється з франшизою.

Аарон Тейлор-Джонсон став амбасадором Omega: натяк на роль Бонда?

Голлівудський актор Аарон Тейлор-Джонсон, зірка фільмів "Ґодзілла" та "Пульс", дав привід для чуток про свою можливу участь у ролі легендарного агента 007. Він підписав угоду з компанією "Omega", офіційним виробником годинників Джеймса Бонда. Про це пише УНН із посиланням на Dailymail.

Деталі

З того часу, як Деніел Крейг попрощався з роллю Бонда після виходу стрічки "Не час помирати", увага громадськості прикута до імен кандидатів, які наступними можуть зіграти культового шпигуна. І Тейлор-Джонсон неодноразово згадувався серед фаворитів — як критиками, так і букмекерами.

До того, як компанія Amazon придбала права на франшизу, за інформацією видання подейкували, що саме Барбара Броколлі, продюсерка фільмів про Бонда, вбачала в Ааронові ідеального наступника Крейга. Проте сам актор не поспішає підтверджувати ці чутки.

"Насправді не мені щось говорити", — зазначив Тейлор-Джонсон, коментуючи припущення щодо можливої участі у новому фільмі франшизи.

Та, видно, актор, який раніше намагався тримати інтригу, все ж дав привід для нових розмов. Цього тижня він став амбасадором Omega — бренду, тісно пов’язаного з фігурою Бонда. Вже понад три десятиліття саме годинники цієї марки прикрашають зап’ястя виконавців ролі 007 на екрані.

Першим актором, який з’явився в образі Джеймса Бонда з годинником Omega, був Пірс Броснан у фільмі "Золоте око" (1995). Відтоді бренд став невіддільною частиною образу агента, зокрема й у виконанні Деніела Крейга, який носив SeaMaster у "Не час помирати".

Після офіційного оголошення про співпрацю з брендом Аарон поділився своїми враженнями.

"Я завжди цінував годинники, але особливо Omega. Тепер, після відвідування фабрики, я вражений майстерністю, необхідною для виробництва такого розкішного продукту", - сказав він.

Генеральний директор Omega схарактеризував Аарона як "універсального актора з діапазоном, що охоплює бойовики, трилери, романтику та багато іншого".

І хоча офіційного підтвердження ще немає, цей крок актора лише посилює підозри: можливо, саме він стане наступним агентом 007.

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"31.03.25, 13:26 • 225459 переглядiв

Альона Уткіна

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