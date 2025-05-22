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Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

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Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

Киев • УНН

 • 3138 просмотра

Актер Аарон Тейлор-Джонсон, которого считают одним из претендентов на роль Джеймса Бонда, стал амбассадором часового бренда Omega, традиционно ассоциирующегося с франшизой.

Аарон Тейлор-Джонсон стал амбассадором Omega: намек на роль Бонда?

Голливудский актер Аарон Тейлор-Джонсон, звезда фильмов "Годзилла" и "Пульс", дал повод для слухов о своем возможном участии в роли легендарного агента 007. Он подписал соглашение с компанией "Omega", официальным производителем часов Джеймса Бонда. Об этом пишет УНН со ссылкой на Dailymail.

Детали

С тех пор, как Дэниел Крейг попрощался с ролью Бонда после выхода ленты "Не время умирать", внимание общественности приковано к именам кандидатов, которые следующими могут сыграть культового шпиона. И Тейлор-Джонсон неоднократно упоминался среди фаворитов — как критиками, так и букмекерами.

До того, как компания Amazon приобрела права на франшизу, по информации издания поговаривали, что именно Барбара Брокколи, продюсер фильмов о Бонде, видела в Аароне идеального преемника Крейга. Однако сам актер не спешит подтверждать эти слухи.

"На самом деле не мне что-то говорить", — отметил Тейлор-Джонсон, комментируя предположения относительно возможного участия в новом фильме франшизы.

Но, видно, актер, который раньше пытался держать интригу, все же дал повод для новых разговоров. На этой неделе он стал амбассадором Omega — бренда, тесно связанного с фигурой Бонда. Уже более трех десятилетий именно часы этой марки украшают запястья исполнителей роли 007 на экране.

Первым актером, который появился в образе Джеймса Бонда с часами Omega, был Пирс Броснан в фильме "Золотой глаз" (1995). С тех пор бренд стал неотъемлемой частью образа агента, в частности и в исполнении Дэниела Крейга, который носил SeaMaster в "Не время умирать".

После официального объявления о сотрудничестве с брендом Аарон поделился своими впечатлениями.

"Я всегда ценил часы, но особенно Omega. Теперь, после посещения фабрики, я поражен мастерством, необходимым для производства такого роскошного продукта", - сказал он.

Генеральный директор Omega охарактеризовал Аарона как "универсального актера с диапазоном, охватывающим боевики, триллеры, романтику и многое другое".

И хотя официального подтверждения еще нет, этот шаг актера лишь усиливает подозрения: возможно, именно он станет следующим агентом 007.

Хелен Миррен убеждена, что Бонд не должен быть женщиной и обвинила франшизу в "глубоком сексизме"31.03.25, 13:26 • 225459 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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