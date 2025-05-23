Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

Російські війська атакували залізницю у Чернівецькій області, пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю, пише УНН.

Ворог знову атакує залізницю - цього разу в Чернівецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух - повідомили в УЗ у соцмережах.

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