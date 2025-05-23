Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру. Жертв та постраждалих серед працівників і пасажирів немає, рух поїздів триває.
Російські війська атакували залізницю у Чернівецькій області, пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю, пише УНН.
Ворог знову атакує залізницю - цього разу в Чернівецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух
рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" і 128 безпілотниками: знешкоджено 112 дронів22.05.25, 11:30 • 1750 переглядiв