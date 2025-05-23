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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
22 травня, 14:58 • 32712 перегляди

Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР

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Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

Київ • УНН

 • 246 перегляди

Внаслідок обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру. Жертв та постраждалих серед працівників і пасажирів немає, рух поїздів триває.

Ворог атакував залізницю на Буковині: що відомо

Російські війська атакували залізницю у Чернівецькій області, пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомили в Укрзалізниці у п'ятницю, пише УНН.

Ворог знову атакує залізницю - цього разу в Чернівецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, жертв і постраждалих серед працівників та пасажирів немає. Продовжуємо рух

- повідомили в УЗ у соцмережах.

рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" і 128 безпілотниками: знешкоджено 112 дронів22.05.25, 11:30 • 1750 переглядiв

Юлія Шрамко

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