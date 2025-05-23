Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно
Киев • УНН
В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет, движение поездов продолжается.
Российские войска атаковали железную дорогу в Черновицкой области, повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.
Враг снова атакует железную дорогу - на этот раз в Черновицкой области. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Продолжаем движение
рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 128 беспилотниками: обезврежено 112 дронов22.05.25, 11:30 • 1750 просмотров