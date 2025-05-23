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Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР
22 мая, 14:58 • 32674 просмотра

Украина передала россиянам список на обмен в формате "1000 на 1000" - ГУР

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Как технологии и системные шаги помогают остановить «серый» импорт - комментарий юриста

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Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

Киев • УНН

 • 240 просмотра

В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. Жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет, движение поездов продолжается.

Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

Российские войска атаковали железную дорогу в Черновицкой области, повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

Враг снова атакует железную дорогу - на этот раз в Черновицкой области. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Продолжаем движение

- сообщили в УЗ в соцсетях.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 128 беспилотниками: обезврежено 112 дронов22.05.25, 11:30 • 1750 просмотров

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