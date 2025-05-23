Враг атаковал железную дорогу на Буковине: что известно

Российские войска атаковали железную дорогу в Черновицкой области, повреждена железнодорожная инфраструктура, сообщили в Укрзализныце в пятницу, пишет УНН.

Враг снова атакует железную дорогу - на этот раз в Черновицкой области. В результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет. Продолжаем движение - сообщили в УЗ в соцсетях.

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