рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 128 беспилотниками: обезврежено 112 дронов
Киев • УНН
Ночью 22 мая рф атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 128 БпЛА. ПВО сбила 112 вражеских дронов на востоке, севере, юге и в центре страны.
россия ночью запустила по Украине баллистическую ракету и 128 беспилотников, обезврежено 112 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ПС ВСУ, в ночь на 22 мая враг совершил атаку баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога – рф. и 128-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф., Чауда – ВОТ Крым.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 74 - сбиты огневыми средствами поражения, 38 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.
В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина и Николаевщина.
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