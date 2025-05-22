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рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 128 беспилотниками: обезврежено 112 дронов

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Ночью 22 мая рф атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 128 БпЛА. ПВО сбила 112 вражеских дронов на востоке, севере, юге и в центре страны.

рф атаковала Украину баллистическим "Искандером" и 128 беспилотниками: обезврежено 112 дронов

россия ночью запустила по Украине баллистическую ракету и 128 беспилотников, обезврежено 112 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 22 мая враг совершил атаку баллистической ракетой Искандер-М из района Таганрога – рф. и 128-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск – рф., Чауда – ВОТ Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной обезврежено 112 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 74 - сбиты огневыми средствами поражения, 38 - локационно потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки, как указано, пострадали Днепропетровщина, Донетчина, Харьковщина и Николаевщина.

В Киеве из-за атаки рф обломки дрона упали на территории школы22.05.25, 08:39 • 28832 просмотра

Юлия Шрамко

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