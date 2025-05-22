рф атакувала Україну балістичним "Іскандером" і 128 безпілотниками: знешкоджено 112 дронів

росія вночі запустила по Україні балістичну ракету та 128 безпілотників, знешкоджено 112 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у четвер, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 22 травня ворог здійснив атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога – рф, а також 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 11.00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 - збито вогневими засобами ураження, 38 - локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)", - ідеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки, як вказано, постраждали Дніпропетровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

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