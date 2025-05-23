"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"
Київ • УНН
Популярний гурт "ВІА Гра" оголосив про завершення своєї музичної кар'єри, випустивши прощальний сингл "Galileo". Продюсер Костянтин Меладзе подякував всім, хто працював над проєктом протягом 25 років.
Культовий український попгурт "ВІА Гра" випустив останню композицію "Galileo", на якій і завершує свою музичну 25-річну кар'єру. Про це повідомив продюсер та композитор Костянтин Меладзе на своїй сторінці в інстаграм передає УНН.
Це остання пісня гурту ВІА ГРА. Я вдячний усім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проєктом. Артисткам, музикантам, адміністраторам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, усім, усім
Також Меладзе старший додав, що попри те, що це був "прекрасний час", сумувати він за ним не буде.
Головне і найкраще, що було і залишиться з цієї історії - це пісні, наповнені любов'ю, Вірою та надією. Сподіваюся, їх слухатимуть ще багато років. Бажаю всім миру та добробуту
Сингл останньої пісні Galileo вийшов сьогодні, 23 травня. Слова та музику до нього написав Костянтин Меладзе. Солістки - Софія Тарасова та Уляна Синецька.
Додамо
Гурт "ВІА Гра" — один із найвідоміших, найуспішніших і водночас найскандальніших попгуртів пострадянського простору. Він був заснований у 2000 році в Києві. На Заході гурт не одноразово називали "українською відповіддю на Spice Girls".
Сміливі образи, відверті сценічні костюми, провокативні тексти зробили "ВІА Гру" музичним та культурним феноменом 2000-х. Історія "ВІА Гри" позначена численними кадровими ротаціями.
Початковий дует складався з Надії Мейхер-Грановської та Альони Вінницької. Згодом до них приєдналася Анна Сєдокова, а після виходу Вінницької — її замінила Віра Брежнєва.
Саме тріо Брежнєва-Сєдокова-Грановська шанувальники називають "золотим складом", період якого припав на розквіт популярності гурту. У наступні роки склад колективу неодноразово змінювався.
У 2013 році нових учасниць гурту навіть обирали у музичному реаліті-шоу "Хочу до "ВІА Гри" на каналі "1+1" За понад два десятиліття існування гурту через "ВІА Гру" пройшли десятки вокалісток, а сам проєкт не раз перезапускався, що лише підсилювало інтерес публіки до нього.
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