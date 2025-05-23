"ВІА Гра" припиняє існування: гурт завершив кар’єру синглом "Galileo"

Культовий український попгурт "ВІА Гра" випустив останню композицію "Galileo", на якій і завершує свою музичну 25-річну кар'єру. Про це повідомив продюсер та композитор Костянтин Меладзе на своїй сторінці в інстаграм передає УНН.

Це остання пісня гурту ВІА ГРА. Я вдячний усім, хто протягом 25 років працював зі мною над цим проєктом. Артисткам, музикантам, адміністраторам, аранжувальникам, звукорежисерам, режисерам, стилістам, візажистам і всім, усім, усім