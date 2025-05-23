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"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

Киев • УНН

 • 3666 просмотра

Популярная группа "ВИА Гра" объявила о завершении своей музыкальной карьеры, выпустив прощальный сингл "Galileo". Продюсер Константин Меладзе поблагодарил всех, кто работал над проектом в течение 25 лет.

"ВИА Гра" прекращает существование: группа завершила карьеру синглом "Galileo"

Культовая украинская поп-группа "ВИА Гра" выпустила последнюю композицию "Galileo", на которой и завершает свою музыкальную 25-летнюю карьеру. Об этом сообщил продюсер и композитор Константин Меладзе на своей странице в инстаграм передает УНН.

Это последняя песня группы ВИА ГРА. Я благодарен всем, кто в течение 25 лет работал со мной над этим проектом. Артисткам, музыкантам, администраторам, аранжировщикам, звукорежиссерам, режиссерам, стилистам, визажистам и всем, всем, всем

- написал музыкант. 

Также Меладзе старший добавил, что несмотря на то, что это было "прекрасное время", скучать он по нему не будет.

Главное и лучшее, что было и останется из этой истории - это песни, наполненные любовью, Верой и надеждой. Надеюсь, их будут слушать еще много лет. Желаю всем мира и благополучия

- добавил он.

Сингл последней песни Galileo вышел сегодня, 23 мая. Слова и музыку к нему написал Константин Меладзе. Солистки - София Тарасова и Ульяна Синецкая.

Добавим

Группа "ВИА Гра" - одна из самых известных, успешных и одновременно самых скандальных поп-групп постсоветского пространства. Она была основана в 2000 году в Киеве. На Западе группу не раз называли "украинским ответом на Spice Girls".

Смелые образы, откровенные сценические костюмы, провокационные тексты сделали "ВИА Гру" музыкальным и культурным феноменом 2000-х. История "ВИА Гры" отмечена многочисленными кадровыми ротациями.

Начальный дуэт состоял из Надежды Мейхер-Грановской и Алены Винницкой. Впоследствии к ним присоединилась Анна Седокова, а после выхода Винницкой - ее заменила Вера Брежнева.

Именно трио Брежнева-Седокова-Грановская поклонники называют "золотым составом", период которого пришелся на расцвет популярности группы. В последующие годы состав коллектива неоднократно менялся.

В 2013 году новых участниц группы даже выбирали в музыкальном реалити-шоу "Хочу в "ВИА Гру" на канале "1+1" За более чем два десятилетия существования группы через "ВИА Гру" прошли десятки вокалисток, а сам проект не раз перезапускался, что лишь усиливало интерес публики к нему. 

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Алена Уткина

Алена Уткина

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