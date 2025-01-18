Смерть экс-супруга певицы Седоковой: новые детали о договорных матчах

ukenru
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
12:05 • 100374 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие
18 января, 07:00 • 125331 просмотра

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 140359 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 125972 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году
17 января, 16:00 • 153395 просмотра

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Эксклюзив
Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него
17 января, 15:36 • 122259 просмотра

Следователи еще не допрашивали главного юриста НБУ Зиму по делу против него

Эксклюзив
Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп
17 января, 13:14 • 112551 просмотра

Комитет Рады по нацздраву работает над ускорением обновления медицинских протоколов - нардеп

Эксклюзив
Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко
17 января, 11:19 • 114688 просмотра

Количество попыток незаконного пересечения границы уменьшилось на 40% - Демченко

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили
17 января, 10:30 • 106963 просмотра

Планируется ли повышение тарифа на свет - в Минэнерго ответили

Эксклюзив
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
17 января, 07:39 • 171002 просмотра

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Погода в Украине: где ожидать дождь со снегом и опасный гололед 18 января

Погода в Украине: где ожидать дождь со снегом и опасный гололед 18 января

18 января, 05:52 • 44285 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: загорелся пожар на предприятии и новая жертва в Кривом Роге

Атака дронов на Днепропетровщине: загорелся пожар на предприятии и новая жертва в Кривом Роге

18 января, 06:02 • 40130 просмотра
В Киеве после утренней атаки рф восстановили водоснабжение

В Киеве после утренней атаки рф восстановили водоснабжение

18 января, 07:49 • 38780 просмотра
Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция

Через банковскую аферу с недвижимостью "на бумаге" вкладчиков обманули на 90 миллионов - полиция

18 января, 08:40 • 46595 просмотра
Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

Зеленский отреагировал на ракетные удары рф по Киеву и Запорожью: показал последствия

18 января, 09:29 • 45962 просмотра
публикации
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

12:05 • 100375 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 125332 просмотра
Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

Всемирный день снеговика, День Винни-Пуха и День святых Анатасия и Кирилла. Что еще отмечается 18 января

18 января, 04:30 • 118003 просмотра
Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

Кто может стать следующим соперником Александра Усика в 2025 году

17 января, 16:00 • 153395 просмотра
Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности

Соглашение между Израилем и ХАМАС: сорвутся ли договоренности
Эксклюзив

17 января, 07:39 • 171002 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

13:12 • 21221 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

12:59 • 23627 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 140359 просмотра
Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

Крыса на «Олд Траффорд»: неожиданный гость прервал матч МЮ и «Саутгемптона»

17 января, 16:14 • 112306 просмотра
Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

Джессика Альба рассталась с мужем после 16 лет брака

17 января, 12:59 • 123832 просмотра
Актуальное
Смерть экс-супруга певицы Седоковой: новые детали о договорных матчах

Смерть экс-супруга певицы Седоковой: новые детали о договорных матчах

Киев  •  УНН

 • 3777 просмотра

Read in English

Латвийский баскетболист Янис Тимма, который покончил с собой, мог быть причастен к организации договорных матчей. Его смерть могла быть связана с конфликтом с азербайджанскими букмекерами.

Самоубийство латвийского баскетболиста Яниса Тиммы может быть связано с его причастностью к организации ставок на договорные матчи. Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года. За неделю до этого суд расторг его брак с экс-участницей ВИА Гры, певицей-предательницей Анной Седоковой.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Новые детали в деле смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы-предательницы Украины Анны Седоковой. Самоубийство спортсмена может быть связано с нелегальным бизнесом. Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах.

Image

Тимма подозревается в участии в договорных играх: незадолго до смерти спортсмена на него вышли азербайджанские букмекеры и предложили преступную схему, на которую Янис согласился из-за плачевной финансовой ситуации. В какой-то момент Тимма с подельниками поссорился, и это может быть связано с его уходом из жизни - как с самоубийством, так и с вероятным убийством

 - пишут СМИ.

Напомним,

Латвийского баскетболиста Яниса Тимму обнаружили мертвым в жилом доме в центре москвы. По данным СМИ, 32-летний спортсмен покончил с собой после развода с Анной Седоковой. 

Image

По данным СМИ, психоэмоциональное состояние баскетболиста ухудшилось после развода с Анной Седоковой. Артистка, которую росмедиа прозвали черной вдовой, опубликовала видео после новости о гибели Яниса Тимма. Седокова заявила, что последние годы «жила в аду».

На Повалий наложили санкции: суд взыскал в доход государства авто и права на 9 песен23.10.24, 12:35 • 14038 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спортНовости Мира
latviyaЛатвия
azerbaidzhanАзербайджан

Обратиться по вопросам размещения рекламы