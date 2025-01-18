Смерть экс-супруга певицы Седоковой: новые детали о договорных матчах

Самоубийство латвийского баскетболиста Яниса Тиммы может быть связано с его причастностью к организации ставок на договорные матчи. Тимма покончил с собой в ночь на 17 декабря 2024 года. За неделю до этого суд расторг его брак с экс-участницей ВИА Гры, певицей-предательницей Анной Седоковой.

Пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Новые детали в деле смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, бывшего мужа певицы-предательницы Украины Анны Седоковой. Самоубийство спортсмена может быть связано с нелегальным бизнесом. Яниса Тимму подозревают в участии в договорных матчах.

Тимма подозревается в участии в договорных играх: незадолго до смерти спортсмена на него вышли азербайджанские букмекеры и предложили преступную схему, на которую Янис согласился из-за плачевной финансовой ситуации. В какой-то момент Тимма с подельниками поссорился, и это может быть связано с его уходом из жизни - как с самоубийством, так и с вероятным убийством - пишут СМИ.

Напомним,

Латвийского баскетболиста Яниса Тимму обнаружили мертвым в жилом доме в центре москвы. По данным СМИ, 32-летний спортсмен покончил с собой после развода с Анной Седоковой.

По данным СМИ, психоэмоциональное состояние баскетболиста ухудшилось после развода с Анной Седоковой. Артистка, которую росмедиа прозвали черной вдовой, опубликовала видео после новости о гибели Яниса Тимма. Седокова заявила, что последние годы «жила в аду».

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