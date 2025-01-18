Смерть екс-чоловіка співачки Сєдокової: нові деталі про договірні матчі

Самогубство латвійського баскетболіста Яніса Тімми може бути пов'язане з його причетністю до організації ставок на договірні матчі. Тімма наклав на себе руки в ніч на 17 грудня 2024 року. За тиждень до цього суд розірвав його шлюб з екс-учасницею ВІА Гри, співачкою-зрадницею Анною Сєдоковою.

Пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Нові деталі у справі смерті латвійського баскетболіста Яніса Тімми, колишнього чоловіка співачки-зрадниці України Анни Сєдокової. Самогубство спортсмена може бути пов'язане з нелегальним бізнесом. Яніса Тімму підозрюють в участі в договірних матчах.

Тімма підозрюється в участі в договірних іграх: незадовго до смерті спортсмена на нього вийшли азербайджанські букмекери і запропонували злочинну схему, на яку Яніс погодився через плачевну фінансову ситуацію. У якийсь момент Тімма з подільниками посварився, і це може бути пов'язано з його відходом із життя - як із самогубством, так і з імовірним убивством