Смерть екс-чоловіка співачки Сєдокової: нові деталі про договірні матчі

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 • 62484 перегляди

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма, який наклав на себе руки, міг бути причетний до організації договірних матчів. Його смерть могла бути пов'язана з конфліктом з азербайджанськими букмекерами.

Самогубство латвійського баскетболіста Яніса Тімми може бути пов'язане з його причетністю до організації ставок на договірні матчі. Тімма наклав на себе руки в ніч на 17 грудня 2024 року. За тиждень до цього суд розірвав його шлюб з екс-учасницею ВІА Гри, співачкою-зрадницею Анною Сєдоковою.

Пише УНН із посиланням на росЗМІ.

Нові деталі у справі смерті латвійського баскетболіста Яніса Тімми, колишнього чоловіка співачки-зрадниці України Анни Сєдокової. Самогубство спортсмена може бути пов'язане з нелегальним бізнесом. Яніса Тімму підозрюють в участі в договірних матчах.

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Тімма підозрюється в участі в договірних іграх: незадовго до смерті спортсмена на нього вийшли азербайджанські букмекери і запропонували злочинну схему, на яку Яніс погодився через плачевну фінансову ситуацію. У якийсь момент Тімма з подільниками посварився, і це може бути пов'язано з його відходом із життя - як із самогубством, так і з імовірним убивством

 - пишуть ЗМІ.

Нагадаємо

Латвійського баскетболіста Яніса Тімму виявили мертвим у житловому будинку в центрі москви. За даними ЗМІ, 32-річний спортсмен наклав на себе руки після розлучення з Анною Сєдоковою. 

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За даними ЗМІ, психоемоційний стан баскетболіста погіршився після розлучення з Анною Сєдоковою. Артистка, яку росмедіа прозвали чорною вдовою, опублікувала відео після новини про загибель Яніс Тімма. Седокова заявила, що останніми роками "жила в пеклі".

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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