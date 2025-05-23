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Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

Київ • УНН

 • 5390 перегляди

Народний депутат Сергій Кузьміних, якого звинувачують у хабарництві, не отримував дозволу на виїзд за кордон.

Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних, який проігнорував два судових засідання через поїздку за кордон, не отримував на неї дозволу – САП

Обвинувачений у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних не отримував дозволу на виїзд за кордон. Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у відповідь на запит УНН.

Зазначений у запиті обвинувачений (Сергій Кузьміних – ред.) та його захисники не звертались до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо дозволу на виїзд за кордон. Також повідомляємо, що прокурор САП не надавав такого дозволу

- йдеться у відповіді САП.

 Водночас у відомстві зазначили, що відповідно до ухвали Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27 червня 2022 року на Кузьміних покладені наступні обовʼязки:

- прибувати до слідчих (детективів), які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, та прокурорів, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва ним, на першу вимогу;

- утримуватись від відвідування приміщень, що використовуються КІ "Лікарня № 2 ім. В.П. Павлусенка" Житомирської міської ради", крім випадків звернення за медичною допомогою для обвинуваченого та близьких членів його родини.

На сьогодні відповідно до приписів ст. 42 КПК України обвинувачений зобов'язаний прибувати за викликом до суду. Зазначений обов'язок діє безстроково

- підкреслили в САП.

Окрім того, вказується, що обвинувачений не повинен інформувати прокурора про свої переміщення територією України або за її межами.

Водночас, як раніше інформував УНН, Сергій Кузьміних проігнорував два засідання суду поспіль. Останнє було проігнороване під приводом поїздки у відрядження до Молдови для начебто поглиблення міжпарламентського співробітництва.

"Питання поважності причин його неприбуття у судове засідання 14 та 19 травня 2025 року буде вирішено судом після отримання всіх документів від сторони захисту. Після цього за необхідності можуть бути застосовані заходи забезпечення кримінального провадження", - прокоментували в антикорупційній прокуратурі поведінку обвинуваченого у хабарництві нардепа.

Нагадаємо

Нардепа, голову підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету ВР з питань здоров’я нації Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом схожим на Кузьміних обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області. 

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. 

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних, якого нагадаємо підозрюють у отриманні понад півмільйона гривень хабаря, обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
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