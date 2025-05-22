В Україні хочуть запровадити механізм пріоритетної опіки: що потрібно знати

Хто подбає про дитину, якщо з батьками щось трапиться? Це питання стало особливо болючим у час повномасштабної війни, коли тисячі українських дітей залишилися без батьківського піклування. Відповісти на нього має новий законопроєкт №13215, зареєстрований у Верховній Раді. Він пропонує запровадити інститут пріоритетного права — механізм, який дозволить батькам або іншим особам заздалегідь визначити, кому вони довіряють майбутню опіку над дитиною чи недієздатним родичем.

УНН розібрався, що передбачає законопроєкт, як працюватиме новий механізм і чого очікувати після його ухвалення.

Визначення інституту пріоритетного права

Як пояснила журналісту УНН адвокат з сімейних та спадкових справ, медіатор Кристина Лаба в умовах війни українські сім’ї щодня зіштовхуються з серйозними викликами. Трагічні події можуть призвести до того, що дитина раптово втрачає батьків або залишається без належної опіки. І саме тому держава повинна забезпечити дієвий механізм, який дозволить батькам заздалегідь подбати про майбутнє дитини.

Запровадження інституту пріоритетного права на опікунство та піклування - важливий і своєчасний крок у цьому. Він надасть батькам можливість заздалегідь самостійно визначити осіб, яким вони довіряють найбільше, і які, на їхню думку, зможуть найкраще подбати про дитину у разі їхньої смерті або втрати дієздатності - зазначила Лаба.

"Як адвокат у сфері сімейного та спадкового права, а також медіатор, переконана, що це нововведення є не просто формальністю, а реальним механізмом захисту дитини. Воно дасть батькам змогу заздалегідь подбати про майбутнє своїх дітей і забезпечити їм підтримку у найважчі моменти життя", - додала експерт.

Так, основними нововведеннями є:

запровадження інституту розпорядження про забезпечення опіки і піклування щодо пріоритетного права на призначення опікунами, піклувальниками;

встановлення порядку складання, посвідчення та реєстрації таких розпоряджень;

визначення механізму врахування волі батьків при призначенні опікунів та піклувальників;

розширення функціоналу Спадкового реєстру та Єдиної інформаційної системи соціальної сфери для реєстрації розпоряджень про забезпечення опіки та піклування;

встановлення особливостей призначення опікунів та піклувальників з урахуванням попередньо складених розпоряджень;

впровадження механізму тимчасового влаштування дітей до осіб, визначених у розпорядженні, до остаточного вирішення питання про опіку чи піклування.

Як пояснює адвокат, інститут пріоритетного права допоможе у захисті прав дитини, а також удосконалить сімейне та цивільне законодавство, щодо вирішення питання про опіку та піклування. Законодавче закріплення цього механізму дозволить уникнути конфліктів, затягувань у процесі призначення опікунів і значно посилить соціальний захист дітей у кризових обставинах.

В коментарі УНН юрист Олександр Олейніков підкреслив, що це законодавче нововведення необхідне, втім запроваджувати його треба було ще у 2014 році.

Особливо з огляду на військову агресію росії та зростаючу кількість дітей, які можуть втратити піклування батьків. Крім того, закон дозволяє батькам уникнути державної або судової "лотереї" щодо того, хто отримає право опікуватися дитиною - додав експерт.

Мета впровадження

Головна мета цього нововведення - захистити інтереси дітей та осіб, які потребують опіки, у разі непередбачуваних життєвих обставин, особливо в умовах війни - зазначив Олейніков.

Зокрема, за словами Олейнікова, законопроєкт надає можливість:

зафіксувати волю батьків або опікунів щодо майбутнього піклування про дитину;

спростити та пришвидшити процедури призначення опіки, уникнувши затягувань та бюрократії в державних органів;

гармонізувати українське законодавство з міжнародними стандартами, зокрема моделями США, Великої Британії, Австралії, Німеччини та Ізраїлю, у яких запроваджений даний інститут;

створити додаткові гарантії для дітей військовослужбовців, які можуть загинути або стати недієздатними внаслідок виконання обов’язку перед державою.

Критерії надання пріоритетного права

Відповідно до картки законопроєкту, повнолітні дієздатні особи мають право визначати, хто має бути їх опікуном або піклувальником у разі втрати їхньої дієздатності. Це здійснюється через спеціальне розпорядження про забезпечення опіки і піклування, яке потрібно нотаріально посвідчити та зареєструвати у Спадковому реєстрі. Крім того, також можна додатково визначити осіб, які не можуть бути призначеними опікунами, піклувальниками.

Якщо говорити про неповнолітніх, то потенційних опікунів у розпоряджені зазначатимуть батьки або усиновлювачі. І вони також можуть визначити осіб, які не можуть бути призначеними опікунами, піклувальниками їхніх дітей.

Батьки отримають право вказати тих, хто, на їхню думку, не повинен бути призначеним опікуном чи піклувальником. Це особливо актуально, адже закон традиційно надає перевагу родичам, однак сімейні стосунки можуть бути конфліктними чи небажаними - зазначила Лаба.

Для опікунів або піклувальників також передбачено право визначати, хто зможе продовжити виконання цих функцій у разі їхньої втрати дієздатності чи смерті. Якщо опікунів кілька - розпорядження вони мають складати спільно.

У розпорядженні можна назвати одну або кількох осіб - у чіткій послідовності, хто має перевагу. Документ є особистим і одностороннім правочином, тобто кожна особа складає його самостійно.

До того ж це розпорядження:

можна змінити або скасувати в будь-який момент;

втрачає чинність у разі подання нового;

обов’язково посвідчується нотаріально;

підлягає реєстрації у Спадковому реєстрі за процедурою, яку має затвердити Кабінет Міністрів.Процедура реалізації.

Як зазначається, задля впровадження інституту пріоритетного права держава має адаптувати свою цифрову інфраструктуру. Зокрема, йдеться про допрацювання Єдиної інформаційної системи соціальної сфери та Спадкового реєстру, в якому фіксуватимуться всі нотаріально посвідчені розпорядження щодо майбутніх опікунів і піклувальників.

Крім того, реалізація законопроєкту потребуватиме додаткових витрат із держбюджету, які включатимуть:

розробку нових модулів для реєстрації розпоряджень;технічну підтримку розширення функціоналу.

Точну суму фінансування визначать після створення технічного завдання. Втім, у пояснювальній записці наголошується, що оновлення реєстрів є невід’ємною умовою для запуску механізму в повному обсязі.

Як пояснив Олейніков, законопроєкт є доволі прогресивним, однак його реалізація потребує чітких правил, оскільки можливі такі ризики:

формальний підхід для надання переваги особі лише на підставі пріоритетного розпорядження без належної перевірки її здатності виконувати функції опікуна;

недостатня поінформованість громадян: ризик того, що інститут залишиться нереалізованим через низьку обізнаність;

не до кінця чітко зазначені пріоритети у випадках конфлікту кількох розпоряджень, особливо коли вони складені різними особами (наприклад, батьками й опікунами).

Очікувані результати

У разі прийняття законопроєкту, очікується комплексний позитивний вплив на низку сфер суспільного життя. Насамперед — на захист прав дітей та людей, які потребують опіки.

Особливе значення прийняття закону матиме в умовах воєнного стану, створюючи додаткові гарантії захисту прав дітей військовослужбовців та інших осіб, які беруть участь у захисті держави - зазначається в пояснювальній записці.

Втім, за словами Олейнікова, пріоритетне право може стати предметом зловживань, наприклад, під тиском родичів.

Зокрема, йдеться про психологічний або моральний тиск на особу під час складання розпорядження — наприклад, з боку родичів, які переслідують власні, подекуди, фінансові інтереси. Оформлення розпоряджень "на випадок" лише формально, без належного розуміння правових, моральних та інших наслідків. Конфлікти між зазначеними особами в розпорядженні — особливо якщо там вказано кілька осіб у порядку черговості.

Однак, за словами юриста, закон передбачає суттєві запобіжники:

обов’язкову перевірку відповідності кандидатів до вимог законодавства (Сімейного та Цивільного кодексу України);

можливість суду відступити від пріоритетного права, якщо воно не відповідає найкращим інтересам дитини;

вимогу реєстрації розпорядження в державному реєстрі, що забезпечує належний контроль.