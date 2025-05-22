В Украине хотят ввести механизм приоритетной опеки: что нужно знать

Кто позаботится о ребенке, если с родителями что-то случится? Этот вопрос стал особенно болезненным во время полномасштабной войны, когда тысячи украинских детей остались без родительской опеки. Ответить на него должен новый законопроект №13215, зарегистрированный в Верховной Раде. Он предлагает ввести институт приоритетного права — механизм, который позволит родителям или другим лицам заранее определить, кому они доверяют будущую опеку над ребенком или недееспособным родственником.

УНН разобрался, что предусматривает законопроект, как будет работать новый механизм и чего ожидать после его принятия.

Определение института приоритетного права

Как объяснила журналисту УНН адвокат по семейным и наследственным делам, медиатор Кристина Лаба в условиях войны украинские семьи ежедневно сталкиваются с серьезными вызовами. Трагические события могут привести к тому, что ребенок внезапно теряет родителей или остается без надлежащей опеки. И именно поэтому государство должно обеспечить действенный механизм, который позволит родителям заранее позаботиться о будущем ребенка.

Введение института приоритетного права на опекунство и попечительство - важный и своевременный шаг в этом. Он предоставит родителям возможность заранее самостоятельно определить лиц, которым они доверяют больше всего, и которые, по их мнению, смогут лучше всего позаботиться о ребенке в случае их смерти или потери дееспособности - отметила Лаба.

"Как адвокат в сфере семейного и наследственного права, а также медиатор, убеждена, что это нововведение является не просто формальностью, а реальным механизмом защиты ребенка. Оно даст родителям возможность заранее позаботиться о будущем своих детей и обеспечить им поддержку в самые трудные моменты жизни", - добавила эксперт.

Так, основными нововведениями являются:

введение института распоряжения об обеспечении опеки и попечительства относительно приоритетного права на назначение опекунами, попечителями;

установление порядка составления, удостоверения и регистрации таких распоряжений;

определение механизма учета воли родителей при назначении опекунов и попечителей;

расширение функционала Наследственного реестра и Единой информационной системы социальной сферы для регистрации распоряжений об обеспечении опеки и попечительства;

установление особенностей назначения опекунов и попечителей с учетом предварительно составленных распоряжений;

внедрение механизма временного устройства детей к лицам, определенным в распоряжении, до окончательного решения вопроса об опеке или попечительстве.

Как объясняет адвокат, институт приоритетного права поможет в защите прав ребенка, а также усовершенствует семейное и гражданское законодательство, касательно решения вопроса об опеке и попечительстве. Законодательное закрепление этого механизма позволит избежать конфликтов, затягиваний в процессе назначения опекунов и значительно усилит социальную защиту детей в кризисных обстоятельствах.

В комментарии УНН юрист Александр Олейников подчеркнул, что это законодательное нововведение необходимо, впрочем вводить его надо было еще в 2014 году.

Особенно учитывая военную агрессию россии и растущее количество детей, которые могут потерять попечение родителей. Кроме того, закон позволяет родителям избежать государственной или судебной "лотереи" относительно того, кто получит право опекать ребенка - добавил эксперт.

Цель внедрения

Главная цель этого нововведения - защитить интересы детей и лиц, нуждающихся в опеке, в случае непредвиденных жизненных обстоятельств, особенно в условиях войны - отметил Олейников.

В частности, по словам Олейникова, законопроект предоставляет возможность:

зафиксировать волю родителей или опекунов относительно будущего попечения о ребенке;

упростить и ускорить процедуры назначения опеки, избежав затягиваний и бюрократии в государственных органах;

гармонизировать украинское законодательство с международными стандартами, в частности моделями США, Великобритании, Австралии, Германии и Израиля, в которых введен данный институт;

создать дополнительные гарантии для детей военнослужащих, которые могут погибнуть или стать недееспособными в результате выполнения обязанности перед государством.

Критерии предоставления приоритетного права

Согласно карточке законопроекта, совершеннолетние дееспособные лица имеют право определять, кто должен быть их опекуном или попечителем в случае потери их дееспособности. Это осуществляется через специальное распоряжение об обеспечении опеки и попечительства, которое нужно нотариально удостоверить и зарегистрировать в Наследственном реестре. Кроме того, также можно дополнительно определить лиц, которые не могут быть назначенными опекунами, попечителями.

Если говорить о несовершеннолетних, то потенциальных опекунов в распоряжении будут указывать родители или усыновители. И они также могут определить лиц, которые не могут быть назначенными опекунами, попечителями их детей.

Родители получат право указать тех, кто, по их мнению, не должен быть назначенным опекуном или попечителем. Это особенно актуально, ведь закон традиционно предоставляет преимущество родственникам, однако семейные отношения могут быть конфликтными или нежелательными - отметила Лаба.

Для опекунов или попечителей также предусмотрено право определять, кто сможет продолжить выполнение этих функций в случае их потери дееспособности или смерти. Если опекунов несколько - распоряжение они должны составлять совместно.

В распоряжении можно назвать одно или нескольких лиц - в четкой последовательности, кто имеет преимущество. Документ является личным и односторонним правочином, то есть каждое лицо составляет его самостоятельно.

К тому же это распоряжение:

можно изменить или отменить в любой момент;

теряет силу в случае подачи нового;

обязательно удостоверяется нотариально;

подлежит регистрации в Наследственном реестре по процедуре, которую должен утвердить Кабинет Министров.Процедура реализации.

Как отмечается, для внедрения института приоритетного права государство должно адаптировать свою цифровую инфраструктуру. В частности, речь идет о доработке Единой информационной системы социальной сферы и Наследственного реестра, в котором будут фиксироваться все нотариально удостоверенные распоряжения относительно будущих опекунов и попечителей.

Кроме того, реализация законопроекта потребует дополнительных расходов из госбюджета, которые будут включать:

разработку новых модулей для регистрации распоряжений;техническую поддержку расширения функционала.

Точную сумму финансирования определят после создания технического задания. Впрочем, в пояснительной записке отмечается, что обновление реестров является неотъемлемым условием для запуска механизма в полном объеме.

Как объяснил Олейников, законопроект является довольно прогрессивным, однако его реализация требует четких правил, поскольку возможны такие риски:

формальный подход для предоставления преимущества лицу только на основании приоритетного распоряжения без надлежащей проверки его способности выполнять функции опекуна;

недостаточная информированность граждан: риск того, что институт останется нереализованным из-за низкой осведомленности;

не до конца четко указаны приоритеты в случаях конфликта нескольких распоряжений, особенно когда они составлены разными лицами (например, родителями и опекунами).

Ожидаемые результаты

В случае принятия законопроекта, ожидается комплексное положительное влияние на ряд сфер общественной жизни. Прежде всего — на защиту прав детей и людей, нуждающихся в опеке.

Особое значение принятие закона будет иметь в условиях военного положения, создавая дополнительные гарантии защиты прав детей военнослужащих и других лиц, участвующих в защите государства - отмечается в пояснительной записке.

Впрочем, по словам Олейникова, приоритетное право может стать предметом злоупотреблений, например, под давлением родственников.

В частности, речь идет о психологическом или моральном давлении на лицо во время составления распоряжения — например, со стороны родственников, преследующих собственные, иногда, финансовые интересы. Оформление распоряжений "на случай" лишь формально, без надлежащего понимания правовых, моральных и других последствий. Конфликты между указанными лицами в распоряжении — особенно если там указано несколько лиц в порядке очередности.

Однако, по словам юриста, закон предусматривает существенные предохранители:

обязательную проверку соответствия кандидатов требованиям законодательства (Семейного и Гражданского кодекса Украины);

возможность суда отступить от приоритетного права, если оно не отвечает наилучшим интересам ребенка;

требование регистрации распоряжения в государственном реестре, что обеспечивает надлежащий контроль.