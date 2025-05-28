Подозревается в военных преступлениях против Украины: захвачен стрелок вс рф, казнивший украинских пленных воинов
Киев • УНН
СБУ сообщила о подозрении российскому военному, который расстрелял двух пленных украинских воинов на Курском направлении. Его взяли в плен после боя, и теперь ему грозит пожизненное заключение.
Представитель армии оккупантов сейчас находится в плену Сил обороны Украины. Следователи СБУ сообщили рашисту о подозрении в военных преступлениях.
Передает УНН со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины на платформе Telegram.
Детали
Сообщено о подозрении оккупанту, который расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен.
По материалам СБУ, 9 января этого года фигурант вместе с другими приспешниками расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боев на Курском направлении.
Через два дня после убийства диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) оккупанта нашли и атаковали украинские воины ССО.
Вражеское подразделение в бою было частично уничтожено, а фигурант взят в плен.
Задержанный является стрелком из 40-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил рф
Во время следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, но сотрудники СБУ собрали обоснованные доказательства его вины.
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Следствие выяснило, что оба украинских военных попали в плен к вс рф после огневого контакта с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны.
Захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате огневого поражения оба украинца погибли на месте.
Следователи СБУ сообщили рашисту о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, предусмотренные статьями 3 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц).
Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним
22 мая 2025 года на Покровском направлении оккупанты захватили в плен двух безоружных украинских военных и расстреляли их из автоматов в лесополосе.
Через расстрел оккупантами двух украинских военнопленных 22 мая на Покровском направлении, Украина обратилась в ООН и Красный Крест.
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