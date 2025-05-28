Представитель армии оккупантов сейчас находится в плену Сил обороны Украины. Следователи СБУ сообщили рашисту о подозрении в военных преступлениях.

Передает УНН со ссылкой на сообщение Службы безопасности Украины на платформе Telegram.

Сообщено о подозрении оккупанту, который расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен.

По материалам СБУ, 9 января этого года фигурант вместе с другими приспешниками расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боев на Курском направлении.

Через два дня после убийства диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) оккупанта нашли и атаковали украинские воины ССО.

Вражеское подразделение в бою было частично уничтожено, а фигурант взят в плен.

Во время следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, но сотрудники СБУ собрали обоснованные доказательства его вины.

Бывшему капитану сборной Украины по футболу анатолию тимощуку сообщено о подозрении в финансировании вс рф

Следствие выяснило, что оба украинских военных попали в плен к вс рф после огневого контакта с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны.

Захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате огневого поражения оба украинца погибли на месте.