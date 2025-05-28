Підозрюється у воєнних злочинах проти України: захоплено стрільця зс рф, який стратив українських полонених воїнів
Київ • УНН
СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв двох полонених українських воїнів на Курському напрямку. Його взяли в полон після бою, і тепер йому загрожує довічне ув'язнення.
Представник армії окупантів наразі перебуває у полоні Сил оборони України. Слідчі СБУ повідомили рашисту про підозру у воєнних злочинах.
Передає УНН із посиланням на допис Служби безпеки України на платформі Telegram.
Деталі
Повідомлено про підозру окупанту, який розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон.
За матеріалами СБУ, 9 січня цього року фігурант разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку.
Через два дні після вбивства диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) окупанта знайшли і атакували українські воїни ССО.
Ворожий підрозділ у бою було частково знищено, а фігуранта взято у полон.
Затриманим є стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил рф
Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але співробітники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.
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Слідство з'ясувало, що обидва українських військових потрапили у полон до зс рф після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони.
Захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Унаслідок вогневого ураження обидва українця загинули на місці.
Слідчі СБУ повідомили рашисту про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб).
Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо
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