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Підозрюється у воєнних злочинах проти України: захоплено стрільця зс рф, який стратив українських полонених воїнів

Київ • УНН

 • 1794 перегляди

СБУ повідомила про підозру російському військовому, який розстріляв двох полонених українських воїнів на Курському напрямку. Його взяли в полон після бою, і тепер йому загрожує довічне ув'язнення.

Підозрюється у воєнних злочинах проти України: захоплено стрільця зс рф, який стратив українських полонених воїнів

Представник армії окупантів наразі перебуває у полоні Сил оборони України. Слідчі СБУ повідомили рашисту про підозру у воєнних злочинах.

Передає УНН із посиланням на допис Служби безпеки України на платформі Telegram.

Деталі

Повідомлено про підозру окупанту, який розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон.

За матеріалами СБУ, 9 січня цього року фігурант разом з іншими поплічниками розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку.

Через два дні після вбивства диверсійно-розвідувальну групу (ДРГ) окупанта знайшли і атакували українські воїни ССО. 

Ворожий підрозділ у бою було частково знищено, а фігуранта взято у полон.

Затриманим є стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил рф

- інформує СБУ.

Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але співробітники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.

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Слідство з'ясувало, що обидва українських військових потрапили у полон до зс рф після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони.

Захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Унаслідок вогневого ураження обидва українця загинули на місці.

Слідчі СБУ повідомили рашисту про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Нагадаємо

22 травня 2025 року на Покровському напрямку окупанти захопили в полон двох беззбройних українських військових та розстріляли їх з автоматів у лісосмузі.

Через розстріл окупантами двох українських військовополонених 22 травня на Покровському напрямку, Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста.

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Ігор Тележніков

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