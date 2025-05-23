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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський
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Україна повернула 390 полонених, обмін триватиме цими вихідними - Зеленський

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The Guardian

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Україна звернулась до ООН і МКЧХ через розстріл окупантами українських військовополонених - Лубінець

Київ • УНН

 • 622 перегляди

Через розстріл окупантами двох українських військовополонених 22 травня на Покровському напрямку, Україна звернулася до ООН та Червоного Хреста. Омбудсмен закликав повідомляти про злочини рф.

Україна звернулась до ООН і МКЧХ через розстріл окупантами українських військовополонених - Лубінець

Україна звернулася в ООН та в Міжнародний Комітет Червоного Хреста через розстріл 22 травня окупантами двох українських військовополонених на Покровському напрямку фронту. Про це повідомляє УНН з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

Деталі

Він наголосив на безпринципному порушенні росією всіх норм міжнародного права та правил ведення війни.

Умисне вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій і тяжкий міжнародний злочин. Негайно відправив офіційні листи до ООН та МКЧХ

- йдеться у повідомленні.

В Україні розслідують 75 справ за фактами вбивства окупантами українських військовополонених - ОГП23.05.25, 13:41 • 1662 перегляди

Лубінець вкотре закликав усіх можливих свідків російських злочинів проти громадян України, страт українських військовослужбовців негайно повідомляти про це "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів.

Нагадаємо

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 22 травня під час штурму окупантами позицій Сил оборони у Покровському районі, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців, двоє бійців потрапили у російський полон. Їх полонили під час наступу, після чого розстріляли у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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