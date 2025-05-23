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Украина обратилась в ООН и МККК из-за расстрела оккупантами украинских военнопленных – Лубинец

Киев • УНН

 • 432 просмотра

После расстрела двух украинских военнопленных на Покровском направлении, Украина обратилась в ООН и Красный Крест. Омбудсман призвал сообщать о преступлениях РФ.

Украина обратилась в ООН и МККК из-за расстрела оккупантами украинских военнопленных – Лубинец

Украина обратилась в ООН и в Международный Комитет Красного Креста из-за расстрела 22 мая оккупантами двух украинских военнопленных на Покровском направлении фронта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Детали

Он отметил беспринципное нарушение россией всех норм международного права и правил ведения войны.

Умышленное убийство военнопленных — грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление. Немедленно отправил официальные письма в ООН и МККК

- говорится в сообщении.

Лубинец в очередной раз призвал всех возможных свидетелей российских преступлений против граждан Украины, казней украинских военнослужащих немедленно сообщать об этом "горячую линию" Омбудсмана Украины по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы.

Напомним

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 22 мая во время штурма оккупантами позиций Сил обороны в Покровском районе, где выполняли боевые задачи четверо украинских военнослужащих, двое бойцов попали в российский плен. Их пленили во время наступления, после чего расстреляли в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.  

Лилия Набока

Лилия Набока

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