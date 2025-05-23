Украина обратилась в ООН и МККК из-за расстрела оккупантами украинских военнопленных – Лубинец
Киев • УНН
После расстрела двух украинских военнопленных на Покровском направлении, Украина обратилась в ООН и Красный Крест. Омбудсман призвал сообщать о преступлениях РФ.
Украина обратилась в ООН и в Международный Комитет Красного Креста из-за расстрела 22 мая оккупантами двух украинских военнопленных на Покровском направлении фронта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.
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Он отметил беспринципное нарушение россией всех норм международного права и правил ведения войны.
Умышленное убийство военнопленных — грубое нарушение Женевских конвенций и тяжкое международное преступление. Немедленно отправил официальные письма в ООН и МККК
Лубинец в очередной раз призвал всех возможных свидетелей российских преступлений против граждан Украины, казней украинских военнослужащих немедленно сообщать об этом "горячую линию" Омбудсмана Украины по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы.
Напомним
В Офисе генерального прокурора сообщили, что 22 мая во время штурма оккупантами позиций Сил обороны в Покровском районе, где выполняли боевые задачи четверо украинских военнослужащих, двое бойцов попали в российский плен. Их пленили во время наступления, после чего расстреляли в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.