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Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку, відкрито справу

Київ • УНН

 • 920 перегляди

22 травня 2025 року на Покровському напрямку окупанти захопили в полон двох беззбройних українських військових та розстріляли їх з автоматів у лісосмузі. Розпочато розслідування воєнного злочину.

Окупанти розстріляли двох військовополонених на Покровському напрямку, відкрито справу

На Покровському напрямку російські окупанти захопили у полон двох беззбройних українських військових, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Зранку 22 травня 2025 року окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох беззбройних захисників, після чого розстріляли їх у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома 

- йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

ОГП наголошує, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Україні розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військовими 268 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення.

CNN повідомляло, що перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників свідчать, що росія, ймовірно, наказує своїм військовим вбивати українських військовополонених. В Україні заявили, що це більше, ніж просто варварські воєнні злочини. росіяни показують, що вони є купою садистів та дегенератів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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