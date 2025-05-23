Оккупанты расстреляли двух военнопленных на Покровском направлении, открыто дело
Киев • УНН
22 мая 2025 года на Покровском направлении оккупанты захватили в плен двух безоружных украинских военных и расстреляли их из автоматов в лесополосе. Начато расследование военного преступления.
На Покровском направлении российские оккупанты захватили в плен двух безоружных украинских военных, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Утром 22 мая 2025 года оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны неподалеку от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задачи четверо украинских военнослужащих. Во время наступления представители государства-агрессора захватили в плен двух безоружных защитников, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
ОГП отмечает, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.
В настоящее время проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Украине расследуют 75 уголовных производств по фактам убийства российскими военными 268 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения.
CNN сообщало, что перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников свидетельствуют, что россия, вероятно, приказывает своим военным убивать украинских военнопленных. В Украине заявили, что это больше, чем просто варварские военные преступления. россияне показывают, что они куча садистов и дегенератов.