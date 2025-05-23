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Нацполіція посилила заходи безпеки біля відділків для протидії терактам
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В Україні розслідують 75 справ за фактами вбивства окупантами українських військовополонених - ОГП

Київ • УНН

 • 682 перегляди

В Україні розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 українських військовополонених росіянами. Зростання кількості злочинів пов’язане з вказівками вищого керівництва рф.

В Україні розслідують 75 справ за фактами вбивства окупантами українських військовополонених - ОГП

В Україні розслідують вже 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військовими 268 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення. Про це у коментарі для розслідування CNN повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, передає УНН.

Деталі

Бєлоусов наголосив, що з кожним роком війни цифра цих злочинів зростає:

  • 2022 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 57 українських військовополонених;
    • 2023 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 11 українських військовополонених;
      • 2024 рік: 39 кримінальних проваджень за фактами вбивства 149 українських військовополонених;
        • з початку 2025 року - вже 20 кримінальних проваджень за фактами вбивства 51 українського військовополоненого.

          "Кожна хвилина мовчання - ціна людського життя": Лубінець закликав світ відреагувати на вбивства полонених українців21.05.25, 21:24 • 3984 перегляди

          Юрій Бєлоусов пояснив, що це зростання пов’язане з вказівками знищувати українських військових, наданими вищим керівництвом рф, як політичним, так і військовим.

          Нагадаємо

          Перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників свідчать, що росія, ймовірно, наказує своїм військовим вбивати українських військовополонених. В Україні заявили, що це більше, ніж просто варварські воєнні злочини. росіяни показують, що вони є купою садистів та дегенератів.

          Лілія Набока

          Лілія Набока

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          Генеральний прокурор України
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