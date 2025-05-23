В Україні розслідують 75 справ за фактами вбивства окупантами українських військовополонених - ОГП
Київ • УНН
В Україні розслідують 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства 268 українських військовополонених росіянами. Зростання кількості злочинів пов’язане з вказівками вищого керівництва рф.
В Україні розслідують вже 75 кримінальних проваджень за фактами вбивства російськими військовими 268 українських військовополонених від початку повномасштабного вторгнення. Про це у коментарі для розслідування CNN повідомив керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов, передає УНН.
Деталі
Бєлоусов наголосив, що з кожним роком війни цифра цих злочинів зростає:
- 2022 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 57 українських військовополонених;
- 2023 рік: 8 кримінальних проваджень за фактами вбивства 11 українських військовополонених;
- 2024 рік: 39 кримінальних проваджень за фактами вбивства 149 українських військовополонених;
- з початку 2025 року - вже 20 кримінальних проваджень за фактами вбивства 51 українського військовополоненого.
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Юрій Бєлоусов пояснив, що це зростання пов’язане з вказівками знищувати українських військових, наданими вищим керівництвом рф, як політичним, так і військовим.
Нагадаємо
Перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників свідчать, що росія, ймовірно, наказує своїм військовим вбивати українських військовополонених. В Україні заявили, що це більше, ніж просто варварські воєнні злочини. росіяни показують, що вони є купою садистів та дегенератів.