"Кожна хвилина мовчання - ціна людського життя": Лубінець закликав світ відреагувати на вбивства полонених українців

У мережі з’явились нові докази того, що російські окупанти мають цілеспрямований наказ вбивати українських полонених. Про це повідомляє УНН з посиланням на CNN та українського Омбудсмена Дмитра Лубінця.

Українська розвідка надала американському телеканалу CNN радіоперехоплення, на яких чути, як російський командир віддає наказ розстріляти взятих полон військовослужбовців. Ці переговори збігаються за часом із відеозаписом з дрону, на якому зафіксовано, як російські військові розстрілюють українських солдатів, які здалися в полон у районі села Новодарівка Запорізької області у листопаді 2024 року. На цих кадрах російські окупанти вбивають українських полонених пострілами в голову.

На ці злочини відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він відправив офіційні листи до МКЧХ та ООН наголошуючи: вбивство військовополонених - це воєнний злочин, за який обов’язково має настати відповідальність.

Якщо ви стали свідком або маєте будь-яку інформацію щодо порушення прав громадян України, страт українських військовослужбовців, просимо негайно повідомити про це на "гарячу лінію" Омбудсмана України за номером 0800 50 17 20 та до правоохоронних органів

Він закликав світову спільноту не зволікати, а притягнути росію до відповідальності.

Ці докази важливі для встановлення істини, документування воєнних злочинів і притягнення винних до відповідальності. росія вбиває щодня. І кожна хвилина мовчання — ціна людського життя