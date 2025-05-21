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"Каждая минута молчания – цена человеческой жизни": Лубинец призвал мир отреагировать на убийства пленных украинцев

Киев • УНН

 • 570 просмотра

Украинская разведка передала CNN перехват разговоров, где российский командир приказывает расстреливать пленных. Омбудсмен призвал мир привлечь Россию к ответственности.

"Каждая минута молчания – цена человеческой жизни": Лубинец призвал мир отреагировать на убийства пленных украинцев

В сети появились новые доказательства того, что у российских оккупантов есть целенаправленный приказ убивать украинских пленных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN и украинского Омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Детали

Украинская разведка предоставила американскому телеканалу CNN радиоперехваты, на которых слышно, как российский командир отдает приказ расстрелять взятых в плен военнослужащих. Эти переговоры совпадают по времени с видеозаписью с дрона, на которой зафиксировано, как российские военные расстреливают украинских солдат, сдавшихся в плен в районе села Новодаровка Запорожской области в ноябре 2024 года. На этих кадрах российские оккупанты убивают украинских пленных выстрелами в голову.

На эти преступления отреагировал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Он отправил официальные письма в МККК и ООН, подчеркивая: убийство военнопленных - это военное преступление, за которое обязательно должна наступить ответственность.

Если вы стали свидетелем или имеете какую-либо информацию о нарушении прав граждан Украины, казнях украинских военнослужащих, просим немедленно сообщить об этом на "горячую линию" Омбудсмана Украины по номеру 0800 50 17 20 и в правоохранительные органы

– написал Лубинец.

Он призвал мировое сообщество не медлить, а привлечь россию к ответственности.

Эти доказательства важны для установления истины, документирования военных преступлений и привлечения виновных к ответственности. россия убивает каждый день. И каждая минута молчания — цена человеческой жизни

– резюмировал Лубинец.

Напомним

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на перехваченные радиопереговоры, где россияне приказывают убивать украинских пленных. Там заявили, что это больше, чем просто варварские военные преступления - россияне показывают, что они куча садистов и дегенератов.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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