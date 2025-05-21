Керівництво рф наказує вбивати українських військовополонених. В МЗС України відреагували

Перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників свідчать, що росія, ймовірно, наказує своїм військовим вбивати українських військовополонених. В Україні заявили, що це більше, ніж просто варварські воєнні злочини. росіяни показують, що вони є купою садистів та дегенератів. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN та речника МЗС України Георгія Тихого.

Радіостанція затріскотіла, але наказ, який пролунав у ній, був чітким: схопити командира та вбити решту - пише CNN.

CNN зазначає, що цей моторошний обмін репліками був частиною серії радіопереговорів між російськими військами, які, за словами українських чиновників, є додатковим доказом того, що російське командування наказує солдатам страчувати українських військовослужбовців, що здаються в полон, порушуючи міжнародне право.

Радіозв'язки, перехоплені Україною та отримані CNN від співробітника української розвідки, схоже, відповідають за часом відеозапису з дрона, на якому видно ймовірну страту російськими солдатами у східній Запорізькій області України минулого листопада. На відео видно шістьох солдатів, які лежать обличчям донизу на землі, причому щонайменше двох стріляють у притул, а ще одного відводять геть - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці смерті розслідують українські прокурори, які опублікували скріншот відео з дрона в соціальних мережах після інциденту.

Український чиновник, знайомий з розслідуванням, заявив, що ті ж радіоперехоплення, які отримала CNN, досліджуються в рамках розслідування вбивств.

CNN не змогла самостійно автентифікувати радіотрафік або підтвердити, що зв'язок був безпосередньо пов'язаний із записом з дрона, але судово-медичний експерт, який проаналізував аудіофайли, сказав, що вони, схоже, не були підроблені.

Провідний слідчий Організації Об'єднаних Націй та представник західної розвідки повідомили CNN, що радіопередачі та записи з дронів узгоджуються з іншими випадками, коли російські війська нібито страчували українських військовослужбовців, які здалися.

Морріс Тідбол-Бінц, спеціальний доповідач ООН з питань позасудових, несудових або свавільних страт, заявив, що радіопередачі та записи з дрона свідчать про вбивство російськими військами солдатів, які здалися в полон, як повідомляла ООН.

Тідбол-Бінц, який розслідував подібні підозрілі страти, назвав такі інциденти "серйозними порушеннями" міжнародного права, додавши, що, на його думку, така поведінка може бути санкціонована лише найвищими органами влади росії.

Реакція України

Речник українського МЗС Георгій Тихий прокоментував інформацію CNN про те, що перехоплені радіопереговори та записи з безпілотників свідчать, що росія наказує військовим рф вбивати українських військовополонених.

російські страти українських військовополонених, що здалися, – це більше, ніж просто варварські воєнні злочини. Вони стали системними, що вказує на політику, схвалену вищим керівництвом росії. Насправді, будь-яка армія воліла б, щоб противник здався у більшій кількості. Такі страти можуть мати лише прямо протилежний ефект - заявив Тихий.

Речник МЗС наголосив, що діючи всупереч навіть елементарній військовій логіці, росіяни показують, що вони є купою садистів та дегенератів, від вищого керівництва до рядових солдатів.

Кожен такий випадок має бути покараний. Кожен негідник, який натисне на курок, повинен знати, що правосуддя переможе. Ми закликаємо до повної міжнародної відповідальності як катів, так і їхніх покровителів аж до кремля - написав Тихий.

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Справи щодо страт українських військовополонених

Генеральна прокуратура України заявила, що станом на 5 травня вона порушила 75 кримінальних справ за підозрою у стратах 268 українських військовополонених. В ОГП зазначили, що кількість ймовірних страт українських військовополонених зростає: у 2022 році було вісім справ, що стосуються 57 солдатів, у 2023 році – вісім справ, що стосуються 11 солдатів, у 2024 році – 39 справ зі 149 солдатами, а цього року вже 20 справ, у яких 51 солдат.

Керівник відділу воєнних злочинів Генеральної прокуратури України Юрій Бєлоусов, заявив, що зростання пов'язане з "вказівками, наданими вищим керівництвом рф, як політичним, так і військовим.

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених