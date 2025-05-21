Руководство рф приказывает убивать украинских военнопленных. В МИД Украины отреагировали

$41.490.09
46.650.20
ukenru
Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
Эксклюзив
11:37 • 20560 просмотра

Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются

Эксклюзив
09:43 • 54378 просмотра

Отопительный сезон будет непростым: в Укрэнерго объяснили, почему

Эксклюзив
09:21 • 60139 просмотра

Як технології та системні кроки допомагають зупинити "сірий" імпорт - коментар юристки

Эксклюзив
21 мая, 06:00 • 69991 просмотра

Шашлык без вреда для желудка: как правильно есть и с чем сочетать

21 мая, 05:00 • 165261 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

Эксклюзив
20 мая, 14:51 • 90157 просмотра

Есть признаки коррупции и злоупотребления: эксперты об институте-двойнике семьи главы “Госзембанка”

Эксклюзив
20 мая, 14:05 • 126926 просмотра

Стабильность гривны и неопределенность доллара: эксперт объяснил, чего ожидать от валютного рынка летом

Эксклюзив
20 мая, 12:52 • 258634 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла

Эксклюзив
20 мая, 12:13 • 87872 просмотра

Важна ли для украинцев оригинальность техники и легальность поставки в Украине - видеоопрос

Эксклюзив
20 мая, 11:15 • 222282 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3.7м/с
33%
747мм
Популярные новости

Дроны атаковали российские предприятия ОПК ночью: детали

21 мая, 06:43 • 71893 просмотра

"Сами разбирайтесь": NYT выяснила, что Трамп сказал Зеленскому после звонка путину

21 мая, 07:01 • 115541 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 106298 просмотра

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 67804 просмотра

Масштабный пожар на территории Белоцерковской ТЭЦ: спасатели показали кадры с ликвидации

11:46 • 40706 просмотра
публикации

Молочная формула выживания: почему будущее украинской фермы начинается с племенного стада

14:12 • 8910 просмотра

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед": анонс финала Лиги Европы

21 мая, 05:00 • 165261 просмотра

Solidarity Lanes: за три года украинско-европейские "пути солидарности" стали спасательным каналом для экономики Украины

20 мая, 14:33 • 167942 просмотра

путин читает Трампа как "открытую книгу": политолог объяснил, почему меморандум о мире не будет иметь смысла
Эксклюзив

20 мая, 12:52 • 258634 просмотра

Следствие буксует: уже почти полгода отсутствуют активные следственные действия по делу о превышении власти главного юриста НБУ
Эксклюзив

20 мая, 11:15 • 222282 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Дональд Туск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Румыния

Канада

Реклама
УНН Lite

Звезда "Дома дракона" получила жесткую оценку актерской игры уже на второй день съемок

21 мая, 08:52 • 68513 просмотра

В шаге от статуса EGOT: Леди Гага получила премию "Эмми", и теперь ей не хватает только последней из престижных наград

21 мая, 07:20 • 106978 просмотра

Семейное дело: Сара Мишель Геллар подтвердила участие детей актеров оригинального сериала "Баффи" в римейке шоу

20 мая, 07:01 • 154748 просмотра

Можно ли задержать фильм на таможне: режиссер Вес Андерсон высмеял идею Трампа о пошлинах на фильмы, снятые за границей

19 мая, 14:25 • 117099 просмотра

Канье Уэст снова в центре скандала: новый альбом рэпера слили в сеть, а деньги пообещали передать музею Холокоста

19 мая, 14:09 • 110106 просмотра
Актуальное

FAB-250

Эль-Паис

Футбол

Выборы

Рейс 17 Malaysia Airlines

Руководство рф приказывает убивать украинских военнопленных. В МИД Украины отреагировали

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Перехваченные переговоры указывают, что россия приказывает своим войскам убивать украинских военнопленных. МИД Украины осуждает эти действия, подчеркивая системность и варварство.

Руководство рф приказывает убивать украинских военнопленных. В МИД Украины отреагировали

Перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников свидетельствуют, что россия, вероятно, приказывает своим военным убивать украинских военнопленных. В Украине заявили, что это больше, чем просто варварские военные преступления. россияне показывают, что они являются кучей садистов и дегенератов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN и пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

Радиостанция затрещала, но приказ, прозвучавший в ней, был четким: схватить командира и убить остальных

- пишет CNN.

CNN отмечает, что этот жуткий обмен репликами был частью серии радиопереговоров между российскими войсками, которые, по словам украинских чиновников, являются дополнительным доказательством того, что российское командование приказывает солдатам казнить украинских военнослужащих, сдающихся в плен, нарушая международное право.

Радиосвязи, перехваченные Украиной и полученные CNN от сотрудника украинской разведки, похоже, соответствуют по времени видеозаписи с дрона, на которой видна вероятная казнь российскими солдатами в восточной Запорожской области Украины в прошлом ноябре. На видео видно шестерых солдат, лежащих лицом вниз на земле, причем по меньшей мере двух стреляют в упор, а еще одного отводят прочь

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эти смерти расследуют украинские прокуроры, которые опубликовали скриншот видео с дрона в социальных сетях после инцидента.

 Украинский чиновник, знакомый с расследованием, заявил, что те же радиоперехваты, которые получила CNN, исследуются в рамках расследования убийств.

CNN не смогла самостоятельно аутентифицировать радиотрафик или подтвердить, что связь была непосредственно связана с записью с дрона, но судебно-медицинский эксперт, проанализировавший аудиофайлы, сказал, что они, похоже, не были подделаны.

Ведущий следователь Организации Объединенных Наций и представитель западной разведки сообщили CNN, что радиопередачи и записи с дронов согласуются с другими случаями, когда российские войска якобы казнили украинских военнослужащих, сдавшихся.

Моррис Тидбол-Бинц, специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, несудебных или произвольных казней, заявил, что радиопередачи и записи с дрона свидетельствуют об убийстве российскими войсками солдат, сдавшихся в плен, как сообщала ООН.

Тидбол-Бинц, который расследовал подобные подозрительные казни, назвал такие инциденты "серьезными нарушениями" международного права, добавив, что, по его мнению, такое поведение может быть санкционировано только высшими органами власти россии.

Реакция Украины

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий прокомментировал информацию CNN о том, что перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников свидетельствуют, что россия приказывает военным рф убивать украинских военнопленных.

российские казни украинских военнопленных, сдавшихся, – это больше, чем просто варварские военные преступления. Они стали системными, что указывает на политику, одобренную высшим руководством россии. На самом деле, любая армия предпочла бы, чтобы противник сдался в большем количестве. Такие казни могут иметь только прямо противоположный эффект

- заявил Тихий.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что действуя вопреки даже элементарной военной логике, россияне показывают, что они являются кучей садистов и дегенератов, от высшего руководства до рядовых солдат.

Каждый такой случай должен быть наказан. Каждый негодяй, который нажмет на курок, должен знать, что правосудие победит. Мы призываем к полной международной ответственности как палачей, так и их покровителей вплоть до кремля

- написал Тихий.

Оккупанты расстреляли 4 украинских военных в Запорожской области: Лубинец обратился в МККК и ООН10.04.25, 22:10 • 7581 просмотр

Дела о казнях украинских военнопленных

Генеральная прокуратура Украины заявила, что по состоянию на 5 мая она возбудила 75 уголовных дел по подозрению в казнях 268 украинских военнопленных. В ОГП отметили, что  количество вероятных казней украинских военнопленных растет: в 2022 году было восемь дел, касающихся 57 солдат, в 2023 году – восемь дел, касающихся 11 солдат, в 2024 году – 39 дел со 149 солдатами, а в этом году уже 20 дел, в которых 51 солдат.

Руководитель отдела военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов, заявил, что рост связан с "указаниями, предоставленными высшим руководством рф, как политическим, так и военным.

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных08.05.25, 16:38 • 99836 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаКриминал и ЧП
Организация Объединенных Наций
Украина
Brent
$65.82
Bitcoin
$107,249.50
S&P 500
$5,911.31
Tesla
$344.26
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,305.85
Ethereum
$2,547.98