Руководство рф приказывает убивать украинских военнопленных. В МИД Украины отреагировали

Перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников свидетельствуют, что россия, вероятно, приказывает своим военным убивать украинских военнопленных. В Украине заявили, что это больше, чем просто варварские военные преступления. россияне показывают, что они являются кучей садистов и дегенератов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN и пресс-секретаря МИД Украины Георгия Тихого.

Радиостанция затрещала, но приказ, прозвучавший в ней, был четким: схватить командира и убить остальных - пишет CNN.

CNN отмечает, что этот жуткий обмен репликами был частью серии радиопереговоров между российскими войсками, которые, по словам украинских чиновников, являются дополнительным доказательством того, что российское командование приказывает солдатам казнить украинских военнослужащих, сдающихся в плен, нарушая международное право.

Радиосвязи, перехваченные Украиной и полученные CNN от сотрудника украинской разведки, похоже, соответствуют по времени видеозаписи с дрона, на которой видна вероятная казнь российскими солдатами в восточной Запорожской области Украины в прошлом ноябре. На видео видно шестерых солдат, лежащих лицом вниз на земле, причем по меньшей мере двух стреляют в упор, а еще одного отводят прочь - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти смерти расследуют украинские прокуроры, которые опубликовали скриншот видео с дрона в социальных сетях после инцидента.

Украинский чиновник, знакомый с расследованием, заявил, что те же радиоперехваты, которые получила CNN, исследуются в рамках расследования убийств.

CNN не смогла самостоятельно аутентифицировать радиотрафик или подтвердить, что связь была непосредственно связана с записью с дрона, но судебно-медицинский эксперт, проанализировавший аудиофайлы, сказал, что они, похоже, не были подделаны.

Ведущий следователь Организации Объединенных Наций и представитель западной разведки сообщили CNN, что радиопередачи и записи с дронов согласуются с другими случаями, когда российские войска якобы казнили украинских военнослужащих, сдавшихся.

Моррис Тидбол-Бинц, специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных, несудебных или произвольных казней, заявил, что радиопередачи и записи с дрона свидетельствуют об убийстве российскими войсками солдат, сдавшихся в плен, как сообщала ООН.

Тидбол-Бинц, который расследовал подобные подозрительные казни, назвал такие инциденты "серьезными нарушениями" международного права, добавив, что, по его мнению, такое поведение может быть санкционировано только высшими органами власти россии.

Реакция Украины

Пресс-секретарь украинского МИД Георгий Тихий прокомментировал информацию CNN о том, что перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников свидетельствуют, что россия приказывает военным рф убивать украинских военнопленных.

российские казни украинских военнопленных, сдавшихся, – это больше, чем просто варварские военные преступления. Они стали системными, что указывает на политику, одобренную высшим руководством россии. На самом деле, любая армия предпочла бы, чтобы противник сдался в большем количестве. Такие казни могут иметь только прямо противоположный эффект - заявил Тихий.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что действуя вопреки даже элементарной военной логике, россияне показывают, что они являются кучей садистов и дегенератов, от высшего руководства до рядовых солдат.

Каждый такой случай должен быть наказан. Каждый негодяй, который нажмет на курок, должен знать, что правосудие победит. Мы призываем к полной международной ответственности как палачей, так и их покровителей вплоть до кремля - написал Тихий.

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Дела о казнях украинских военнопленных

Генеральная прокуратура Украины заявила, что по состоянию на 5 мая она возбудила 75 уголовных дел по подозрению в казнях 268 украинских военнопленных. В ОГП отметили, что количество вероятных казней украинских военнопленных растет: в 2022 году было восемь дел, касающихся 57 солдат, в 2023 году – восемь дел, касающихся 11 солдат, в 2024 году – 39 дел со 149 солдатами, а в этом году уже 20 дел, в которых 51 солдат.

Руководитель отдела военных преступлений Генеральной прокуратуры Украины Юрий Белоусов, заявил, что рост связан с "указаниями, предоставленными высшим руководством рф, как политическим, так и военным.

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных