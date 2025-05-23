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В Украине расследуют 75 дел по фактам убийства оккупантами украинских военнопленных - ОГП

Киев • УНН

 • 406 просмотра

В Украине расследуют 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных россиянами. Рост количества преступлений связан с указаниями высшего руководства рф.

В Украине расследуют 75 дел по фактам убийства оккупантами украинских военнопленных - ОГП

В Украине расследуют уже 75 уголовных производств по фактам убийства российскими военными 268 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения. Об этом в комментарии для расследования CNN сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов, передает УНН.

Детали

Белоусов подчеркнул, что с каждым годом войны цифра этих преступлений растет:

  • 2022 год: 8 уголовных производств по фактам убийства 57 украинских военнопленных;
    • 2023 год: 8 уголовных производств по фактам убийства 11 украинских военнопленных;
      • 2024 год: 39 уголовных производств по фактам убийства 149 украинских военнопленных;
        • с начала 2025 года - уже 20 уголовных производств по фактам убийства 51 украинского военнопленного.

          "Каждая минута молчания – цена человеческой жизни": Лубинец призвал мир отреагировать на убийства пленных украинцев21.05.25, 21:24 • 3984 просмотра

          Юрий Белоусов пояснил, что этот рост связан с указаниями уничтожать украинских военных, предоставленными высшим руководством рф, как политическим, так и военным.

          Напомним

          Перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников свидетельствуют, что россия, вероятно, приказывает своим военным убивать украинских военнопленных. В Украине заявили, что это больше, чем просто варварские военные преступления. россияне показывают, что они являются кучей садистов и дегенератов.

          Лилия Набока

          Лилия Набока

          ВойнаКриминал и ЧП
          Генеральный прокурор Украины
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