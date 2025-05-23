В Украине расследуют 75 дел по фактам убийства оккупантами украинских военнопленных - ОГП
Киев • УНН
В Украине расследуют 75 уголовных производств по фактам убийства 268 украинских военнопленных россиянами. Рост количества преступлений связан с указаниями высшего руководства рф.
В Украине расследуют уже 75 уголовных производств по фактам убийства российскими военными 268 украинских военнопленных с начала полномасштабного вторжения. Об этом в комментарии для расследования CNN сообщил руководитель Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса генерального прокурора Юрий Белоусов, передает УНН.
Детали
Белоусов подчеркнул, что с каждым годом войны цифра этих преступлений растет:
- 2022 год: 8 уголовных производств по фактам убийства 57 украинских военнопленных;
- 2023 год: 8 уголовных производств по фактам убийства 11 украинских военнопленных;
- 2024 год: 39 уголовных производств по фактам убийства 149 украинских военнопленных;
- с начала 2025 года - уже 20 уголовных производств по фактам убийства 51 украинского военнопленного.
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Юрий Белоусов пояснил, что этот рост связан с указаниями уничтожать украинских военных, предоставленными высшим руководством рф, как политическим, так и военным.
Напомним
Перехваченные радиопереговоры и записи с беспилотников свидетельствуют, что россия, вероятно, приказывает своим военным убивать украинских военнопленных. В Украине заявили, что это больше, чем просто варварские военные преступления. россияне показывают, что они являются кучей садистов и дегенератов.