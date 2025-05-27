Окупанти не припиняють атакувати Купʼянщину: розпочато розслідування
Київ • УНН
Розпочато розслідування воєнних злочинів після авіаудару по Куп’янську, де пошкоджено понад 50 будинків, та атаки дронів на Приколотне, де постраждав службовий автомобіль поліції.
Розпочато розслідування воєнних злочинів окупантів після авіаційного удару російської армії по Куп’янську та атаки FPV-дронами по селищу Приколотному, у результаті яких пошкоджено понад 50 будинків і службовий автомобіль поліції. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
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За процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)
В Офісі Генерального прокурора додали, що за даними слідства, сьогодні, 27 травня, близько 10:00 росіяни завдали по Куп'янську авіаційного удару. Пошкоджено більше півсотні будинків. Попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з УМПК.
Також сьогодні орієнтовно о 16:30 FPV-дрони ворога вдарили по селищу Приколотному Купʼянського району. Там пошкоджено будинок та службовий автомобіль поліції.
Прокурори та правоохоронці фіксують та розслідують воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.
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