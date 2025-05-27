Окупанти не припиняють атакувати Купʼянщину: розпочато розслідування

Розпочато розслідування воєнних злочинів окупантів після авіаційного удару російської армії по Куп’янську та атаки FPV-дронами по селищу Приколотному, у результаті яких пошкоджено понад 50 будинків і службовий автомобіль поліції. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

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За процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України) - йдеться у дописі.

В Офісі Генерального прокурора додали, що за даними слідства, сьогодні, 27 травня, близько 10:00 росіяни завдали по Куп'янську авіаційного удару. Пошкоджено більше півсотні будинків. Попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з УМПК.

Також сьогодні орієнтовно о 16:30 FPV-дрони ворога вдарили по селищу Приколотному Купʼянського району. Там пошкоджено будинок та службовий автомобіль поліції.

Прокурори та правоохоронці фіксують та розслідують воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.

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