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Окупанти не припиняють атакувати Купʼянщину: розпочато розслідування

Київ • УНН

 • 1160 перегляди

Розпочато розслідування воєнних злочинів після авіаудару по Куп’янську, де пошкоджено понад 50 будинків, та атаки дронів на Приколотне, де постраждав службовий автомобіль поліції.

Окупанти не припиняють атакувати Купʼянщину: розпочато розслідування

Розпочато розслідування воєнних злочинів окупантів після авіаційного удару російської армії по Куп’янську та атаки FPV-дронами по селищу Приколотному, у результаті яких пошкоджено понад 50 будинків і службовий автомобіль поліції. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)

- йдеться у дописі.

В Офісі Генерального прокурора додали, що за даними слідства, сьогодні, 27 травня, близько 10:00 росіяни завдали по Куп'янську авіаційного удару. Пошкоджено більше півсотні будинків. Попередньо, окупанти використали ФАБ-500 з УМПК.

Також сьогодні орієнтовно о 16:30 FPV-дрони ворога вдарили по селищу Приколотному Купʼянського району. Там пошкоджено будинок та службовий автомобіль поліції.

Прокурори та правоохоронці фіксують та розслідують воєнні злочини, вчинені російськими загарбниками.

У передмісті Харкова сталася масштабна пожежа після масованої атаки рф дронами: показали наслідки26.05.25, 10:43 • 3712 переглядiв

Альона Уткіна

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