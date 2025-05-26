У передмісті Харкова сталася масштабна пожежа після масованої атаки рф дронами: показали наслідки
Київ • УНН
Російські війська атакували дронами Харківщину, спричинивши руйнування та пожежу на приватному підприємстві у Васищевому. За добу в області загинули дві жінки, п'ятеро поранені.
Російські війська завдали масованих ударів дронами по передмістю Харкова, виникла масштабна пожежа, повідомили у ДСНС України у понеділок, показавши наслідки, пише УНН.
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"Внаслідок ворожої атаки по території приватного підприємства у селищі Васищеве сталися руйнації та загоряння складської будівлі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", - ідеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.
Роботи з ліквідації пожежі, до яких залучені понад 50 рятувальників, станом на 9:50 тривали.
Доповнення
За даними ГУНП у Харківській області, минулої доби через ворожі обстріли на Харківщині загинули дві жінки, ще п’ять людей постраждали.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 6 населених пунктів Харківської області.
"Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ загинули 84-річна і 58-річна жінки, постраждали 60-річний чоловік і жінки 76 та 68 років", - вказав голова ОВА у Telegram.
З його слів, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 8 КАБ; 8 БпЛА типу "Герань-2"; 22 БпЛА типу "Молнія"; 3 БпЛА "Шахед"; 2 fpv-дрони.
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп’янському районі пошкоджено 39 приватних будинків, цивільне підприємство, СТО, магазин і 2 автомобілі; у Богодухівському районі пошкоджено електромережі; у Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство.