В пригороде Харькова произошел масштабный пожар после массированной атаки рф дронами: показали последствия

Российские войска нанесли массированные удары дронами по пригороду Харькова, возник масштабный пожар, сообщили в ГСЧС Украины в понедельник, показав последствия, пишет УНН.

Детали

"В результате вражеской атаки по территории частного предприятия в поселке Васищево произошли разрушения и возгорание складского здания. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Работы по ликвидации пожара, в которые вовлечены более 50 спасателей, по состоянию на 9:50 продолжались.

Дополнение

По данным ГУНП в Харьковской области, за прошедшие сутки из-за вражеских обстрелов в Харьковской области погибли две женщины, еще пять человек пострадали.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 6 населенных пунктов Харьковской области.

"В результате обстрелов в городе Купянск погибли 84-летняя и 58-летняя женщины, пострадали 60-летний мужчина и женщины 76 и 68 лет", - указал глава ОВА в Telegram.

По его словам, враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения: 8 КАБ; 8 БпЛА типа "Герань-2"; 22 БпЛА типа "Молния"; 3 БпЛА "Шахед"; 2 fpv-дроны.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Купянском районе повреждены 39 частных домов, гражданское предприятие, СТО, магазин и 2 автомобиля; в Богодуховском районе повреждены электросети; в Харьковском районе повреждено гражданское предприятие.