Оккупанты не прекращают атаковать Купянщину: начато расследование

Начато расследование военных преступлений оккупантов после авиационного удара российской армии по Купянску и атаки FPV-дронами по поселку Приколотному, в результате которых повреждено более 50 домов и служебный автомобиль полиции. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

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Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - говорится в заметке.

В Офисе Генерального прокурора добавили, что по данным следствия, сегодня, 27 мая, около 10:00 россияне нанесли по Купянску авиационный удар. Повреждено более полусотни домов. Предварительно, оккупанты использовали ФАБ-500 с УМПК.

Также сегодня ориентировочно в 16:30 FPV-дроны врага ударили по поселку Приколотному Купянского района. Там повреждены дом и служебный автомобиль полиции.

Прокуроры и правоохранители фиксируют и расследуют военные преступления, совершенные российскими захватчиками.

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