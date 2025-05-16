Колишньому капітану збірної України з футболу анатолію тимощуку повідомлено про підозру у фінансуванні зс рф

Київська міська прокуратура повідомила про підозру у фінансуванні військових підрозділів рф колишньому капітану збірної України з футболу та донецького "Шахтаря" анатолію тимощуку, який з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "зеніт".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору колишньому українському футболісту, який тривалий час мешкає у рф та підтримує військові підрозділи країни-агресора (ч. 1 ст. 111-2 КК України) - йдеться в повідомленні.

Мова йде про анатолія тимощука, який з 2017 року працює асистентом головного тренера пітерського футбольного клубу "зеніт".

У вересні минулого року його клуб брав участь у матчі, учасники якого допомагали збирати гроші на підтримку військових підрозділів рф, які комплектуються з футбольних хуліганів та воюють на території України. Футболки з автографами учасників матчу продавали з аукціону. Підтримати армію рф вирішив і колишній український футболіст, футболку якого продали за 700 тис. рублів. Гроші від продажу лотів пішли на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" зс рф, відомому як "розвідзагін 106 "москва", а надалі перейменованому в "светлояр" зс рф - додали в прокуратурі.

В прокуратурі також нагадали, що у січні 2023 року до колишнього футболіста Рішенням РНБО України було застосовано персональні економічні санкції, а згодом його позбавили усіх державних нагород.

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Доповнення

В листопаді минулого року тимощук, який заявляв, що не бачить різниці між українським та російським народами та називав війну рф проти України "спеціальною військовою операцією", виграв суд в Лозанні проти Української асоціації футболу. Суд зобов’язав УАФ зняти санкції з тимощука, які були введені після повномасштабного вторгнення за підтримку війни.

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