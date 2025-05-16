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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры
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В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

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Бывшему капитану сборной Украины по футболу анатолию тимощуку сообщено о подозрении в финансировании вс рф

Киев • УНН

 • 828 просмотра

Анатолию Тимощуку, бывшему капитану сборной Украины, сообщено о подозрении в финансировании армии рф. Он поддержал сбор средств для российского батальона, воюющего в Украине.

Бывшему капитану сборной Украины по футболу анатолию тимощуку сообщено о подозрении в финансировании вс рф

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении в финансировании военных подразделений рф бывшему капитану сборной Украины по футболу и донецкого "Шахтера" анатолию тимощуку, который с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба "зенит".

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры заочно сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору бывшему украинскому футболисту, который длительное время проживает в рф и поддерживает военные подразделения страны-агрессора (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)

- говорится в сообщении.

Речь идет об анатолии тимощуке, который с 2017 года работает ассистентом главного тренера питерского футбольного клуба "зенит".

В сентябре прошлого года его клуб участвовал в матче, участники которого помогали собирать деньги на поддержку военных подразделений рф, которые комплектуются из футбольных хулиганов и воюют на территории Украины. Футболки с автографами участников матча продавали с аукциона. Поддержать армию рф решил и бывший украинский футболист, футболку которого продали за 700 тыс. рублей. Деньги от продажи лотов пошли на помощь "106-му разведывательному батальону" вс рф, известному как "разведотряд 106 "москва", а в дальнейшем переименованному в "светлояр" вс рф

- добавили в прокуратуре.

В прокуратуре также напомнили, что в январе 2023 года к бывшему футболисту Решением СНБО Украины были применены персональные экономические санкции, а впоследствии его лишили всех государственных наград.

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Дополнение

В ноябре прошлого года тимощук, который заявлял, что не видит разницы между украинским и российским народами и называл войну рф против Украины "специальной военной операцией", выиграл суд в Лозанне против Украинской ассоциации футбола. Суд обязал УАФ снять санкции с тимощука, которые были введены после полномасштабного вторжения за поддержку войны.

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