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Бывший футболист-предатель Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ: что известно

Бывший футболист-предатель Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ: что известно

Киев  •  УНН

 • 6001 просмотра

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Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию Анатолия Тимощука и отменил санкции УАФ. Суд решил, что на момент введения санкций не было оснований для их применения.

Бывший футболист сборной Украины Анатолий Тимощук, который заявлял, что не видит разницы между украинским и российским народами и называл войну рф против Украины "специальной военной операцией", выиграл суд в Лозанне против Украинской ассоциации футбола. Суд обязал УАФ снять санкции с Тимощука, которые были введены после полномасштабного вторжения за поддержку войны. Об этом пишет издание Tribuna.com, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Спортивный арбитражный суд в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего футболиста Анатолия Тимощука на решение дисциплинарного комитета УАФ.

Суд аргументировал свое решение тем, что в период с начала полномасштабного вторжения до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять такие дисциплинарные санкции.

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким как Тимощук не место в украинском футболе", - отреагировали в УАФ.

Дополнение

11 марта 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение лишить Тимощука тренерской лицензии уровня Pro, государственных наград, почетных званий, всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины, исключить Тимощука из официального реестра игроков сборных команд УАФ, а также запретить ему заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Тимощук в 2023 году подал апелляцию в CAS - слушание дела прошло в апреле 2024 года. Сейчас суд отменил решение украинских футбольных инстанций.

Анатолий Тимощук, уроженец Луцка, начал свою футбольную карьеру в местной "Волыни". Впоследствии Тимощук перебрался в донецкий "Шахтер", где поиграл до 2007 года, после чего перебрался в питерский "Зенит". С 2009 по 2013 выступал за мюнхенскую "Баварию", а позже снова вернулся в "Зенит". Завершил футбольную карьеру в казахском "Кайрате", после чего устроился на должность ассистента главного тренера "Зенита", где работает до сих пор.

После начала полномасштабного вторжения Тимощук продолжил работать в россии. В начале вторжения Тимощук сделал неоднозначное заявление, заявив, что Украине нужен мир ради родителей и детей.

Недавно Тимощук присоединился к сбору средств на российском аукционе для курской области.

В декабре 2022 года Тимощук дал интервью фан-клубу российского "Зенита" Fanproject, заявив, что не видит разницы между украинским и российским народами и назвал войну рф против Украины "специальной военной операцией".

"Я живу здесь много лет, мои дети ходят здесь в школу. Не вижу разницы между народами Украины и россии. У нас одинаковые мышление и менталитет. "Зенит" - мой дом, я не планирую. Те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о "сво", не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция. Моя - в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить", - говорил тогда Тимощук.

Также в декабре 2022 года Верховная Рада приняла постановление "о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к спортсменам из российской федерации и других государств". Согласно документу под санкции попали 55 российских спортсменов и украинец - Анатолий Тимощук.

В январе 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций, в том числе и против Анатолия Тимощука.

Павел Башинский

Павел Башинский

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