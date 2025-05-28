Цены на экспортную нефть из москвы падают седьмую неделю подряд – Bloomberg
Киев • УНН
Экспорт российской нефти упал до двухлетнего минимума из-за снижения цен. Санкции ЕС и Британии почти не влияют, а меры США начинают игнорироваться.
Падение цен на российскую нефть привело к снижению стоимости экспорта до двухлетнего минимума. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Детали
Согласно данным отслеживания танкеров, собранным Bloomberg, средний поток составлял 3 млн. 390 тыс. баррелей в день в течение четырех недель до 25 мая. Это всего на 10 тыс. баррелей в день меньше, чем за период до 18 мая.
Но валовая стоимость этих грузов была самой низкой с апреля 2023 года. Стоимость экспорта российской морской сырой нефти имеет тенденцию к снижению уже более 13 месяцев.
С момента достижения экспортного дохода около 1 млрд. 950 млн. долларов в неделю в течение 28-дневного периода до 21 апреля 2024 года, цена на российскую сырую нефть упала на 28%, в то время как объем поставок уменьшился примерно на 8%. Непонятно, сыграли ли санкции значительную роль в какой-либо из этих тенденций
Как показывают данные отслеживания Bloomberg, санкции, наложенные на суда теневого флота рф Великобританией и Европейским Союзом, похоже, оказывают незначительное влияние, поскольку покупатели в Китае и Индии позволяют судам из черного списка разгружаться в своих портах. Меры США кажутся более эффективными, но и они начинают игнорироваться.
Падение российской нефти в рублях: стоимость поставок из рф приближается к двухлетнему минимуму13.05.25, 19:58 • 8090 просмотров