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Падение российской нефти в рублях: стоимость поставок из рф приближается к двухлетнему минимуму

Киев • УНН

 • 822 просмотра

Цены на российскую нефть падают пятую неделю подряд, приблизив стоимость экспорта к двухлетнему минимуму. Добыча увеличилась, но падение цен нивелирует прибыли.

Падение российской нефти в рублях: стоимость поставок из рф приближается к двухлетнему минимуму

Несмотря на рост потока и новостей о том, что цена на сырую нефть несколько выросла в эти сутки, доход от поставок сырой нефти остается близким к двухлетнему минимуму.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и ЕnergyNews.

Детали

Экспортные цены на ключевые сорта нефти, отгружаемые из Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского регионов, продолжали снижаться. В целом нины на российскую нефть падают пятую неделю подряд, в результате чего стоимость поставок страны приближается к двухлетнему минимуму.

Общий объем поставок за четыре недели до 11 мая составил около $4,09 млрд, что является вторым самым низким показателем с апреля 2023 года. Но следует также отметить, что добыча нефти увеличилась на 3% - данные за четыре недели, по состоянию на 11 мая. 

По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 11 мая 32 танкера загрузили 24,39 миллиона баррелей российской сырой нефти.

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За семь дней до 11 мая потоки нефти составляли около 3,48 млн баррелей в сутки. По сравнению с данными, которые были объявлены на прошлой неделе, это на 140 000 баррелей больше.

Четырехнедельный средний уровень добычи также вырос на 90 000 баррелей до 3,42 млн баррелей в сутки.

Валовая стоимость московского экспорта выросла примерно на 30 миллионов долларов, или на 2%, до 1,23 миллиарда долларов за неделю до 11 мая, причем увеличение потоков компенсировало падение средненедельных цен, когда нефть марки Urals вторую неделю стоила ниже 50 долларов за баррель.

- пишет издание. 

Дополнение

Тем временем, цены на нефть выросли во вторник. Это объясняют более низкой, чем ожидалось, инфляцией в США. Рост замедлился немного сильнее, чем ожидали аналитики в апреле, до 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 2,4% в марте, несмотря на таможенные сборы.

Тем временем в рф вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в россии может вернуться к устойчивому уровню в 10,8 млн баррелей в день благодаря растущему мировому спросу. 

Впрочем, ряд внешних экспертов настроены скептически.

Справочно

По данным исследования ОПЕК+, проведенного S&P Global Commodity Insights, в марте 2024 года добычу сырой нефти в россии оценивали в 8,97 млн баррелей в сутки, что ниже показателя годом ранее в 9,42 млн баррелей в сутки. С учетом конденсата и жидких углеводородов (ШФЛУ) общая добыча в россии в 2024 году оценивается в 10,74 млн баррелей в сутки.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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