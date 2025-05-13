Падение российской нефти в рублях: стоимость поставок из рф приближается к двухлетнему минимуму
Киев • УНН
Цены на российскую нефть падают пятую неделю подряд, приблизив стоимость экспорта к двухлетнему минимуму. Добыча увеличилась, но падение цен нивелирует прибыли.
Несмотря на рост потока и новостей о том, что цена на сырую нефть несколько выросла в эти сутки, доход от поставок сырой нефти остается близким к двухлетнему минимуму.
Передает УНН со ссылкой на Вloomberg и ЕnergyNews.
Детали
Экспортные цены на ключевые сорта нефти, отгружаемые из Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского регионов, продолжали снижаться. В целом нины на российскую нефть падают пятую неделю подряд, в результате чего стоимость поставок страны приближается к двухлетнему минимуму.
Общий объем поставок за четыре недели до 11 мая составил около $4,09 млрд, что является вторым самым низким показателем с апреля 2023 года. Но следует также отметить, что добыча нефти увеличилась на 3% - данные за четыре недели, по состоянию на 11 мая.
По данным отслеживания судов и отчетам портовых агентов, за неделю до 11 мая 32 танкера загрузили 24,39 миллиона баррелей российской сырой нефти.
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За семь дней до 11 мая потоки нефти составляли около 3,48 млн баррелей в сутки. По сравнению с данными, которые были объявлены на прошлой неделе, это на 140 000 баррелей больше.
Четырехнедельный средний уровень добычи также вырос на 90 000 баррелей до 3,42 млн баррелей в сутки.
Валовая стоимость московского экспорта выросла примерно на 30 миллионов долларов, или на 2%, до 1,23 миллиарда долларов за неделю до 11 мая, причем увеличение потоков компенсировало падение средненедельных цен, когда нефть марки Urals вторую неделю стоила ниже 50 долларов за баррель.
Дополнение
Тем временем, цены на нефть выросли во вторник. Это объясняют более низкой, чем ожидалось, инфляцией в США. Рост замедлился немного сильнее, чем ожидали аналитики в апреле, до 2,3% в годовом исчислении по сравнению с 2,4% в марте, несмотря на таможенные сборы.
Тем временем в рф вице-премьер Александр Новак заявил, что добыча нефти в россии может вернуться к устойчивому уровню в 10,8 млн баррелей в день благодаря растущему мировому спросу.
Впрочем, ряд внешних экспертов настроены скептически.
Справочно
По данным исследования ОПЕК+, проведенного S&P Global Commodity Insights, в марте 2024 года добычу сырой нефти в россии оценивали в 8,97 млн баррелей в сутки, что ниже показателя годом ранее в 9,42 млн баррелей в сутки. С учетом конденсата и жидких углеводородов (ШФЛУ) общая добыча в россии в 2024 году оценивается в 10,74 млн баррелей в сутки.
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