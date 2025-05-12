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Нафта подорожчала на тлі заспокоєння ринку переговорами США та Китаю

Київ • УНН

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Ціни на нафту зросли після заяв США та Китаю про прогрес у торгових переговорах. Обидві сторони висловили оптимізм щодо вирішення суперечки.

Нафта подорожчала на тлі заспокоєння ринку переговорами США та Китаю

Ціни на нафту зросли в понеділок після того, як обидві сторони торгових переговорів між США та Китаєм на вихідних заявили про прогрес, що підняло ринкові настрої, що два найбільші у світі споживачі нафти можуть рухатися до вирішення своєї торгової суперечки, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 27 центів, або на 0,4%, до $64,18 за барель о 00:01 за Гринвічем (02:01 за Києвом). Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) торгувалися по $61,30 за барель, що на 28 центів, або на 0,5% вище, ніж у п'ятницю.

Обидві марки зросли більш ніж на 1 долар у п'ятницю і виросли більш ніж на 4% минулого тижня, зафіксувавши свій перший тижневий приріст з середини квітня після того, як торговельна угода США зі Сполученим Королівством вселила в інвесторів оптимізм щодо того, що економічних потрясінь від мит США щодо торгових партнерів можна буде уникнути.

США та Китай завершили торгові переговори на позитивній ноті в неділю, при цьому офіційні особи США розхвалювали "угоду" про скорочення торговельного дефіциту США, тоді як офіційні особи Китаю заявили, що сторони досягли "важливого консенсусу".

Однак жодна зі сторін не оприлюднила жодних подробиць переговорів, а віце-прем'єр Китаю Хе Ліфен заявив, що спільна заява буде опублікована в понеділок.

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Позитивні переговори між двома найбільшими економіками світу можуть допомогти підвищити попит на нафту, на тлі того, як торгівля, яка нині порушена величезними митами обох країн, відновлюється між ними.

"Оптимізм щодо конструктивних переговорів між США та Китаєм підтримував настрої, але обмежені подробиці та план ОПЕК щодо збільшення видобутку обмежували зростання", - сказав Тошитака Тадзава, аналітик Fujitomi Securities.

Тадзава мав на увазі плани Організації країн-експортерів нафти та її союзників, відомих під загальною назвою ОПЕК+, щодо прискорення зростання видобутку у травні та червні, що збільшить постачання нафти на ринок.

ОПЕК+ під керівництвом Саудівської Аравії збільшує видобуток, незважаючи на падіння цін на нафту - FT03.05.25, 15:51 • 10154 перегляди

Однак опитування Reuters показало, що видобуток нафти ОПЕК у квітні дещо знизився.

Окрім того, переговори між іранськими та американськими переговорниками щодо врегулювання суперечок щодо ядерної програми Тегерана завершилися в Омані в неділю, і, за словами офіційних осіб, заплановані подальші переговори, на тлі того, як Тегеран публічно наполягав на продовженні збагачення урану.

Ядерна угода між США та Іраном може пом'якшити побоювання щодо зниження світових поставок нафти, що також може чинити тиск на ціни на нафту.

Новий раунд переговорів Іран-США розпочинається: напередодні візиту Трампа до Близького Сходу сторони висувають максимальні вимоги 11.05.25, 13:39 • 3488 переглядiв

Енергетична компанія Baker Hughes повідомила в п'ятницю, що минулого тижня американські енергетичні компанії скоротили кількість нафтових і газових бурових установок, що працюють, до найнижчого рівня з січня.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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