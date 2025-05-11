Новий раунд переговорів Іран-США розпочинається: напередодні візиту Трампа до Близького Сходу сторони висувають максимальні вимоги

Сполучені Штати та Іран на тлі напруженої дипломатичної напруги відновлюють переговори щодо іранської ядерної програми напередодні візиту Дональда Трампа на Близький Схід цього тижня.

Передає УНН із посиланням на La Repubblica та AFP.

Деталі

В Омані розпочалися нові переговори між Іраном та США щодо ядерної програми Тегерана.

Раніше було підтверджено, що спецпредставник США Стів Віткофф і міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі візьмуть участь у четвертому раунді переговорів цієї неділі в столиці Оману Маскаті. Держава Перської затоки Оман виступає посередником між двома державами.

Суперечки навколо ядерної програми Ірану

В основі суперечки навколо ядерної програми Ірану лежить питання її використання: в той час як Тегеран підкреслює, що переслідує виключно цивільні цілі, уряди на Заході побоюються створення ядерної бомби. Іранські політики і офіцери останнім часом розпалюють дебати закликами до використання ядерної зброї в якості військового стримування.

Продовження попередніх зустрічей з максимальними вимогами

Ці переговори є продовженням попередніх зустрічей, що розпочалися майже місяць тому. Іран та Сполучені Штати, які не мають дипломатичних відносин з 1980 року, провели три раунди переговорів з 12 квітня за посередництва Оману.

Метою переговорів між США та Іраном є укладення нової угоди, спрямованої на запобігання отриманню Іраном ядерної зброї, в обмін на скасування санкцій, які руйнують його економіку.

Іран закликає до послаблення санкцій, але США заявили "червоні лінії"

У МЗС Ірану заявили про право Ірану на збагачення урану.

Делегація докладе всіх зусиль для захисту інтересів іранської нації та збереження наших цінних досягнень у галузі ядерної енергетики в мирних цілях, одночасно працюючи над скасуванням санкцій - заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Бакай.

У США виступають проти права Ірану збагачувати уран, - спецпосланець Трампа назвав "червоною лінією".

Стів Віткофф у п'ятницю попередив, що адміністрація Трампа виступатиме проти будь-якого збагачення. Але спочатку запропонує "гнучкість у цьому питанні".

Це означає демонтаж, заборону на виробництво зброї, а також необхідність ліквідації трьох об'єктів зі збагачення урану у Натанзі, Фордо та Ісфахані - сказав він консервативному виданню Breitbart News.

Високопоставлений іранський чиновник, близький до переговорної групи, заявив, що вимоги США щодо "нульового збагачення та демонтажу іранських ядерних об'єктів не сприятимуть прогресу переговорів".

Те, що Сполучені Штати говорять публічно, відрізняється від того, що говориться на переговорах – сказав чиновник на умовах анонімності.

Іран категорично виключив переговори щодо своєї програми балістичних ракет, а аятоли вимагають безкомпромісних гарантій того, що Трамп знову не відмовиться від ядерної угоди.

Нагадаємо

Раніше УНН передавав, що Іран очікує від Оману оголошення дати нового раунду ядерних переговорів зі США, після скасування зустрічі в Римі.

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