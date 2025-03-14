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Іран, рф і Китай обговорили ядерні питання: закликали припинити санкції після відмови Тегераном Трампу у переговорах

Київ • УНН

 • 11820 перегляди

Китай, росія та Іран виступили за припинення санкцій під час ядерних переговорів у Пекіні, після відхилення Іраном заклику Трампа до перемовин. Три країни наголосили на важливості припинення санкцій.

Іран, рф і Китай обговорили ядерні питання: закликали припинити санкції після відмови Тегераном Трампу у переговорах

Китай, росія та Іран закликали до припинення санкцій під час ядерних переговорів, організованих Пекіном, через кілька днів після того, як Тегеран відхилив заклик президента США Дональда Трампа до переговорів, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Згідно зі спільною заявою, три країни підкреслили необхідність припинення всіх односторонніх санкцій під час зустрічі в китайській столиці в п'ятницю. Вони також закликали всі сторони уникати ескалації.

Зустріч провів заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюй, у якій також взяли участь заступник міністра закордонних справ росії сергій рябков і заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді.

"Ми повторили, що політична та дипломатична взаємодія та діалог на основі принципу взаємної поваги залишаються єдиним життєздатним і практичним варіантом", - сказав Ма журналістам після зустрічі.

Учасники також наголосили на необхідності для всіх країн не вживати дій, які підірвали б роботу Міжнародного агентства з атомної енергії, йдеться у заяві.

Зустріч підкреслює міцніші зв’язки між Іраном і росією під час відсутності Трампа в Білому домі. Це також остання серія дипломатичних заходів щодо розширення ядерної програми Ірану, пише видання.

Хоча Іран наполягає на тому, що його ядерні зусилля служать лише цивільним цілям, західні уряди вже давно підозрюють країну в прагненні створити атомну зброю. Збагачення урану в Тегерані зросло після перемоги Трампа на виборах у листопаді, заявило МАГАТЕ минулого місяця.

Згідно зі спільною заявою, Китай і росія привітали повторну заяву Ірану про те, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей.

Доповнення

Минулого тижня Трамп заявив, що написав листа керівництву Ірану, закликаючи його розпочати переговори щодо нової угоди. Республіканець відмовився від попередньої угоди під час свого першого терміну в 2018 році, і відтоді було досягнуто незначного прогресу для відновлення угоди.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив у телевізійній промові в середу, що його країна не намагається створити ядерну зброю, і відкинув заклики Трампа до переговорів як "трюк".

Зустріч у Пекіні відбулася після двох раундів попередніх ядерних переговорів між іранськими та європейськими дипломатами в Женеві в останні місяці.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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