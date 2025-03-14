Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах

Китай, россия и Иран призвали к прекращению санкций во время ядерных переговоров, организованных Пекином, через несколько дней после того, как Тегеран отклонил призыв президента США Дональда Трампа к переговорам, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно совместному заявлению, три страны подчеркнули необходимость прекращения всех односторонних санкций во время встречи в китайской столице в пятницу. Они также призвали все стороны избегать эскалации.

Встречу провел заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, в которой также приняли участие заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"Мы повторили, что политическое и дипломатическое взаимодействие и диалог на основе принципа взаимного уважения остаются единственным жизнеспособным и практическим вариантом", - сказал Ма журналистам после встречи.

Участники также отметили необходимость для всех стран не предпринимать действий, которые подорвали бы работу Международного агентства по атомной энергии, говорится в заявлении.

Встреча подчеркивает более прочные связи между Ираном и россией во время отсутствия Трампа в Белом доме. Это также последняя серия дипломатических мер по расширению ядерной программы Ирана, пишет издание.

Хотя Иран настаивает на том, что его ядерные усилия служат только гражданским целям, западные правительства уже давно подозревают страну в стремлении создать атомное оружие. Обогащение урана в Тегеране возросло после победы Трампа на выборах в ноябре, заявило МАГАТЭ в прошлом месяце.

Согласно совместному заявлению, Китай и россия приветствовали повторное заявление Ирана о том, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп заявил, что написал письмо руководству Ирана, призывая его начать переговоры по новому соглашению. Республиканец отказался от предыдущего соглашения во время своего первого срока в 2018 году, и с тех пор был достигнут незначительный прогресс для восстановления соглашения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в телевизионной речи в среду, что его страна не пытается создать ядерное оружие, и отверг призывы Трампа к переговорам как "трюк".

Встреча в Пекине состоялась после двух раундов предварительных ядерных переговоров между иранскими и европейскими дипломатами в Женеве в последние месяцы.