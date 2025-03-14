Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16520 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30613 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65717 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215042 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123370 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392416 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311280 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213893 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244295 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255157 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
1м/с
49%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23480 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46185 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132778 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15482 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14802 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132797 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215042 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392416 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254677 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311280 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3428 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14813 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46196 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72223 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57299 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах

Киев • УНН

 • 11816 просмотра

Китай, россия и Иран выступили за прекращение санкций во время ядерных переговоров в Пекине, после отклонения Ираном призыва Трампа к переговорам. Три страны подчеркнули важность прекращения санкций.

Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах

Китай, россия и Иран призвали к прекращению санкций во время ядерных переговоров, организованных Пекином, через несколько дней после того, как Тегеран отклонил призыв президента США Дональда Трампа к переговорам, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Согласно совместному заявлению, три страны подчеркнули необходимость прекращения всех односторонних санкций во время встречи в китайской столице в пятницу. Они также призвали все стороны избегать эскалации.

Встречу провел заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй, в которой также приняли участие заместитель министра иностранных дел россии сергей рябков и заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

"Мы повторили, что политическое и дипломатическое взаимодействие и диалог на основе принципа взаимного уважения остаются единственным жизнеспособным и практическим вариантом", - сказал Ма журналистам после встречи.

Участники также отметили необходимость для всех стран не предпринимать действий, которые подорвали бы работу Международного агентства по атомной энергии, говорится в заявлении.

Встреча подчеркивает более прочные связи между Ираном и россией во время отсутствия Трампа в Белом доме. Это также последняя серия дипломатических мер по расширению ядерной программы Ирана, пишет издание.

Хотя Иран настаивает на том, что его ядерные усилия служат только гражданским целям, западные правительства уже давно подозревают страну в стремлении создать атомное оружие. Обогащение урана в Тегеране возросло после победы Трампа на выборах в ноябре, заявило МАГАТЭ в прошлом месяце.

Согласно совместному заявлению, Китай и россия приветствовали повторное заявление Ирана о том, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей.

Дополнение

На прошлой неделе Трамп заявил, что написал письмо руководству Ирана, призывая его начать переговоры по новому соглашению. Республиканец отказался от предыдущего соглашения во время своего первого срока в 2018 году, и с тех пор был достигнут незначительный прогресс для восстановления соглашения.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в телевизионной речи в среду, что его страна не пытается создать ядерное оружие, и отверг призывы Трампа к переговорам как "трюк".

Встреча в Пекине состоялась после двух раундов предварительных ядерных переговоров между иранскими и европейскими дипломатами в Женеве в последние месяцы.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости Мира
Али Хаменеи
Международное агентство по атомной энергии
Пекин
Дональд Трамп
Тегеран
Китай
Иран
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77