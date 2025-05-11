Новый раунд переговоров Иран-США начинается: в преддверии визита Трампа на Ближний Восток стороны выдвигают максимальные требования
Киев • УНН
Возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана в Омане при посредничестве государства Персидского залива. Цель – заключение соглашения для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.
Соединенные Штаты и Иран на фоне напряженной дипломатической напряженности возобновляют переговоры по иранской ядерной программе в преддверии визита Дональда Трампа на Ближний Восток на этой неделе.
Передает УНН со ссылкой на La Repubblica и AFP.
Детали
В Омане начались новые переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана.
Ранее было подтверждено, что спецпредставитель США Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи примут участие в четвертом раунде переговоров в это воскресенье в столице Омана Маскате. Государство Персидского залива Оман выступает посредником между двумя государствами.
Споры вокруг ядерной программы Ирана
В основе спора вокруг ядерной программы Ирана лежит вопрос ее использования: в то время как Тегеран подчеркивает, что преследует исключительно гражданские цели, правительства на Западе опасаются создания ядерной бомбы. Иранские политики и офицеры в последнее время разжигают дебаты призывами к использованию ядерного оружия в качестве военного сдерживания.
Продолжение предыдущих встреч с максимальными требованиями
Эти переговоры являются продолжением предыдущих встреч, начавшихся почти месяц назад. Иран и Соединенные Штаты, у которых нет дипломатических отношений с 1980 года, провели три раунда переговоров с 12 апреля при посредничестве Омана.
Целью переговоров между США и Ираном является заключение нового соглашения, направленного на предотвращение получения Ираном ядерного оружия, в обмен на отмену санкций, разрушающих его экономику.
Иран призывает к ослаблению санкций, но США заявили "красные линии"
В МИД Ирана заявили о праве Ирана на обогащение урана.
Делегация приложит все усилия для защиты интересов иранской нации и сохранения наших ценных достижений в области ядерной энергетики в мирных целях, одновременно работая над отменой санкций
В США выступают против права Ирана обогащать уран, - спецпосланник Трампа назвал "красной линией".
Стив Виткофф в пятницу предупредил, что администрация Трампа будет выступать против любого обогащения. Но сначала предложит "гибкость в этом вопросе".
Это означает демонтаж, запрет на производство оружия, а также необходимость ликвидации трех объектов по обогащению урана в Натанзе, Фордо и Исфахане
Высокопоставленный иранский чиновник, близкий к переговорной группе, заявил, что требования США о "нулевом обогащении и демонтаже иранских ядерных объектов не будут способствовать прогрессу переговоров".
То, что Соединенные Штаты говорят публично, отличается от того, что говорится на переговорах
Иран категорически исключил переговоры по своей программе баллистических ракет, а аятоллы требуют бескомпромиссных гарантий того, что Трамп снова не откажется от ядерного соглашения.
Напомним
Ранее УНН передавал, что Иран ожидает от Омана объявления даты нового раунда ядерных переговоров с США, после отмены встречи в Риме.
Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах14.03.25, 12:00 • 11840 просмотров