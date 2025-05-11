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Новый раунд переговоров Иран-США начинается: в преддверии визита Трампа на Ближний Восток стороны выдвигают максимальные требования

Киев • УНН

 • 60 просмотра

Возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана в Омане при посредничестве государства Персидского залива. Цель – заключение соглашения для предотвращения получения Ираном ядерного оружия.

Новый раунд переговоров Иран-США начинается: в преддверии визита Трампа на Ближний Восток стороны выдвигают максимальные требования

Соединенные Штаты и Иран на фоне напряженной дипломатической напряженности возобновляют переговоры по иранской ядерной программе в преддверии визита Дональда Трампа на Ближний Восток на этой неделе.

Передает УНН со ссылкой на La Repubblica и AFP.

Детали

В Омане начались новые переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана. 

Ранее было подтверждено, что спецпредставитель США Стив Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи примут участие в четвертом раунде переговоров в это воскресенье в столице Омана Маскате. Государство Персидского залива Оман выступает посредником между двумя государствами. 

 Споры вокруг ядерной программы Ирана

В основе спора вокруг ядерной программы Ирана лежит вопрос ее использования: в то время как Тегеран подчеркивает, что преследует исключительно гражданские цели, правительства на Западе опасаются создания ядерной бомбы. Иранские политики и офицеры в последнее время разжигают дебаты призывами к использованию ядерного оружия в качестве военного сдерживания. 

Продолжение предыдущих встреч с максимальными требованиями

Эти переговоры являются продолжением предыдущих встреч, начавшихся почти месяц назад. Иран и Соединенные Штаты, у которых нет дипломатических отношений с 1980 года, провели три раунда переговоров с 12 апреля при посредничестве Омана. 

Целью переговоров между США и Ираном является заключение нового соглашения, направленного на предотвращение получения Ираном ядерного оружия, в обмен на отмену санкций, разрушающих его экономику.

Иран призывает к ослаблению санкций, но США заявили "красные линии"

В МИД Ирана заявили о праве Ирана на обогащение урана.

Делегация приложит все усилия для защиты интересов иранской нации и сохранения наших ценных достижений в области ядерной энергетики в мирных целях, одновременно работая над отменой санкций

- заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакай.

В США выступают против права Ирана обогащать уран, -  спецпосланник Трампа назвал "красной линией".

Стив Виткофф в пятницу предупредил, что администрация Трампа будет выступать против любого обогащения. Но сначала предложит "гибкость в этом вопросе".

Это означает демонтаж, запрет на производство оружия, а также необходимость ликвидации трех объектов по обогащению урана в Натанзе, Фордо и Исфахане

-  сказал он консервативному изданию Breitbart News.

Высокопоставленный иранский чиновник, близкий к переговорной группе, заявил, что требования США о "нулевом обогащении и демонтаже иранских ядерных объектов не будут способствовать прогрессу переговоров".

То, что Соединенные Штаты говорят публично, отличается от того, что говорится на переговорах

– сказал чиновник на условиях анонимности.

Иран категорически исключил переговоры по своей программе баллистических ракет, а аятоллы требуют бескомпромиссных гарантий того, что Трамп снова не откажется от ядерного соглашения.

Напомним

Ранее УНН передавал, что Иран ожидает от Омана объявления даты нового раунда ядерных переговоров с США, после отмены встречи в Риме.

Иран, рф и Китай обсудили ядерные вопросы: призвали прекратить санкции после отказа Тегераном Трампу в переговорах14.03.25, 12:00 • 11840 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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