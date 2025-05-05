В Ірані заявили, що очікують на новий раунд переговорів із США щодо ядерної програми

В Ірані заявили, що чекають на підтвердження Оманом дати нового раунду ядерних переговорів зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Іранські та американські офіційні особи мали зустрітися в Римі для четвертого раунду переговорів на минулих вихідних. При цьому Оман продовжуватиме виконувати свою посередницьку роль. Але переговори були скасовані через "логістичні причини", заявили в Омані, не уточнивши, коли вони можуть відбутися.

Затримка сталася на тлі суперечливих коментарів США щодо того, чи слід змусити Іран повністю демонтувати свою атомну програму, чи дозволити йому будувати атомні електростанції.

"Щодо майбутнього переговорів, ми чекатимемо на оголошення Омана. Ми впевнені, що оманці своєчасно повідомлять нас про продовження процесу, включаючи час і місце проведення", – заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї на прес-конференції в понеділок.

Трамп погрожує санкціями всім країнам, які купуватимуть нафту в Ірану

У неділю президент США Дональд Трамп заявив NBC News, що його адміністрація прагне "повного демонтажу" ядерної програми Тегерана, але додав, що він "відкритий для розгляду" аргументів Ірану щодо прагнення "цивільної енергії".

Це дуже проста угода. Я хочу, щоб Іран був справді успішним, справді великим, справді фантастичним. Єдине, чого вони не можуть мати, це ядерна зброя – сказав Трамп.

На запитання про зауваження Трампа Багаї не назвав ім'я президента США, але сказав, що суперечливі заяви американських чиновників не допомагають.

Якщо американська сторона стурбована тим, що Іран не повинен мати ядерну бомбу, то, якщо вони чесні, багато питань вже мають бути вирішені. Ми давно показали, що не намагаємося зробити нашу ядерну програму зброєю – сказав Багаї.

Доповнення

Іран розглядає можливість експорту збагаченого урану до росії в рамках ядерних переговорів зі США. Іран запропонував обмежити збагачення урану до 3,67% та розширити доступ МАГАТЕ до об'єктів.