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В Иране заявили, что ожидают новый раунд переговоров с США по ядерной программе

Киев • УНН

 • 1406 просмотра

Иран ожидает от Омана объявления даты нового раунда ядерных переговоров с США, после отмены встречи в Риме. Трамп требует демонтажа ядерной программы Тегерана.

В Иране заявили, что ожидают новый раунд переговоров с США по ядерной программе

В Иране заявили, что ждут подтверждения Оманом даты нового раунда ядерных переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Иранские и американские официальные лица должны были встретиться в Риме для четвертого раунда переговоров на прошлых выходных. При этом Оман будет продолжать выполнять свою посредническую роль. Но переговоры были отменены из-за "логистических причин", заявили в Омане, не уточнив, когда они могут состояться.

Задержка произошла на фоне противоречивых комментариев США относительно того, следует ли заставить Иран полностью демонтировать свою атомную программу, или позволить ему строить атомные электростанции.

"Что касается будущего переговоров, мы будем ждать объявления Омана. Мы уверены, что оманцы своевременно сообщат нам о продолжении процесса, включая время и место проведения", – заявил представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на пресс-конференции в понедельник.

Трамп угрожает санкциями всем странам, которые будут покупать нефть в Иране01.05.25, 23:36 • 4252 просмотра

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил NBC News, что его администрация стремится к "полному демонтажу" ядерной программы Тегерана, но добавил, что он "открыт для рассмотрения" аргументов Ирана относительно стремления к "гражданской энергии".

Это очень простое соглашение. Я хочу, чтобы Иран был действительно успешным, действительно большим, действительно фантастическим. Единственное, чего они не могут иметь, это ядерное оружие

– сказал Трамп.

На вопрос о замечаниях Трампа Багаи не назвал имя президента США, но сказал, что противоречивые заявления американских чиновников не помогают.

Если американская сторона обеспокоена тем, что Иран не должен иметь ядерную бомбу, то, если они честны, многие вопросы уже должны быть решены. Мы давно показали, что не пытаемся сделать нашу ядерную программу оружием

– сказал Багаи.

Дополнение

Иран рассматривает возможность экспорта обогащенного урана в россию в рамках ядерных переговоров с США. Иран предложил ограничить обогащение урана до 3,67% и расширить доступ МАГАТЭ к объектам.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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